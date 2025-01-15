黃仁勳要來台吃尾牙 傳訪台積電、矽品、鴻海

黃仁勳本週將抵台，參加台灣分公司週五的尾牙，並將拜訪台灣相關 供應鏈廠商。 （資料照）

〔記者洪友芳、卓怡君／綜合報導〕AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳本週將抵台，參加台灣分公司週五的尾牙，並將拜訪台灣相關供應鏈廠商，昨天一度傳出他已抵台，不過他應會先到中國參加當地分公司的聚會，可能今明兩日抵台，但他人還未到，業界已傳出黃仁勳這次來台，除了會跟台積電（2330）高層會面之外，也會拜訪日月光投控（3711）旗下的矽品，議題可能跟擴產有關。

原本外界傳出黃仁勳可能在昨天抵台，並列出可能拜會鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、微星（2377）等供應鏈，但根據外電報導，黃仁勳可能先走訪幾個中國城市，並在15日前後會先前往中國深圳參加當地分公司的聚會；但也有消息指出，黃仁勳可能今明兩日抵台，參加完台灣分公司尾牙後，再到中國。

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拜會台積電高層 與擴產有關

黃仁勳抵台後，應該有一堆問題等著他回覆，包括美國又祭出更嚴格的AI禁令，對輝達的影響？以及外傳GB200伺服器量產時程又延後，且傳出過熱，被微軟等公司砍單，以及傳出輝達砍台積電先進封裝CoWoS產能，還有輝達海外總部會設在台灣的哪個地區等。

GB200雜音不斷 外資砍鴻海

不過據傳黃仁勳將率先拜訪代工商鴻海董事長劉揚偉，應該是討論GB200的量產問題。由於GB200量產雜音不斷，GB200主要組裝廠鴻海、廣達股價遭外資狂賣，已跌破年線，AI概念股投資人引頸期待AI教主黃仁勳的來訪，盼能為股價帶來提振的作用。

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