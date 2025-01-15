書劍集》川普與強勢美元

新台幣對美元雖然走貶，但相對於其他重要的貿易對手國貨幣仍現強勢。（路透資料照）

◎歐陽書劍

新台幣對美元貶至近九年新低，但非獨弱；美元指數近日強漲到一一○，歐元及主要國家貨幣相對美元也多貶值，日圓又走到接近三十餘年的低點，而韓元則是類似金融海嘯時的弱勢。匯率變化反映資金的跨國移動，而近期資金在全球金融市場的進出，既是受政經影響的配置，也是美元獨強現象的展示。

下週一美國將迎來新一任總統川普。過去川普對貨幣政策與美元匯率的看法，依他是否擔任總統而有差異。不在位時，為了贏得選戰，川普曾批評聯準會維持過低的政策利率，是支撐一時的榮景，卻營造了虛假的經濟；而在他二○一七年一月至二○二一年一月的前一次總統任期內，反經常不滿聯準會不願降息，聲稱經濟因利率太高而受到打擊。

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做為總統的川普，對經濟與股市的表現相當敏感，或者說是敏銳，對內不願高利率壓抑消費與投資，對外則希望美元弱勢，使美國產品相對他國產品能有較強的價格競爭力；不過，利率與匯率都非總統說了算，川普任內，聯準會恢復了金融海嘯後的正常升降息，曾經有七次升息，調升了政策利率一．七五個百分點，而美元指數的波動，在他總統任內也尚稱平穩，大都只在區間震盪。

川普前次任期內大增中國關稅，未使美國陷入通膨，但主因是增稅對象只有中國，而且重要進口商品的整體稅率實際上提高不多，從他國進口的移轉效果，多少緩和了物價的上漲壓力。

此次川普再任總統，已揚言將更大規模的全面加徵關稅，若果真如此，低利率與弱勢美元的維持，將是他個人的極大挑戰。因為提高關稅可能帶動物價上漲，使得聯準會不易降息，在與他國利差擴大下，連帶也會支撐美元的強勢；這些與他所願相左的現象，或許都會出現。

美國是經濟領頭羊；不過，各國與投資人也並非只是待宰的羔羊。近日國際美元之所至，各國貨幣都望風而降，其間雖摻雜著各種因素，譬如美國經濟優於其他主要國家就是其一，然而，國際資金預先因應美國政策的可能變動，而重新配置應也是理由。不少企業評估至美國設廠或美國資金回流，都使美元欲小不易，而各國貨幣相對美元的有意或無意貶值，也有緩和因美國加徵關稅而來的價格競爭力下降的效果。

以韓國為例，韓元近日對美元加速貶值，弱勢程度在過去僅見於一九九七、九八年亞洲金融危機及二○○八、○九年全球金融危機之時，但韓國央行總裁李昌鏞在新年談話中，即使感嘆韓元近日相對美元貶值是韓國市場不具吸引力，使投資人將資金撤出韓國，可是韓國央行貨幣政策也還是偏向寬鬆。

新台幣對美元雖然走貶，但相對於其他重要的貿易對手國貨幣仍現強勢，目前看來，若美元繼續強勢，二○二五年的國內金融市場，還是可期待的一年。

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