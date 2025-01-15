新質生產力快沒力 中國今年電動車成長減半

匯豐銀行預測，今年中國新能源汽車銷量增幅將腰斬到只剩20％，產業將加速整併，其中比亞迪的銷量增幅更降至約14％。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，在中國政府祭出補貼政策和其他購買獎勵措施的刺激下，去年中國新能源汽車（包括電動車和油電混合車）銷量猛增；但匯豐銀行預測，隨著新能源汽車滲透率升高，今年中國新能源車市場銷量增幅將急遽放緩，車企生存壓力越來越大。

銷量增幅剩20％ 比亞迪降至14％

中國乘用車協會表示，去年中國新能源汽車銷量年增四十二％至一○九八萬輛，市場龍頭比亞迪銷量激增逾四十％至約四三○萬輛，遠超過該公司設定目標二十％；但匯豐銀行預測，今年中國新能源汽車銷量增幅將腰斬到只剩二十％，產業將加速整併，其中比亞迪的銷量增幅更降至約十四％。

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匯豐銀行中國汽車研究部門主管丁玉茜表示，中國新能源汽車的強勁銷量，支撐著掙扎求生的車企得以在利潤下降情況下繼續生存，但這將無法維持下去，預計產業將加速整併。她指出，二○二三年中國新能源車企中只有比亞迪、特斯拉和理想汽車有獲利。

總部位於深圳的雷射顯示公司光峰科技沒有汽車業務，直到去年初才開始推出車載投影螢幕產品，去年共交貨逾十七萬台；該公司執行長李屹表示，公司預期今年的出貨量持平，市場可能要到二○二六年才會回升。

李屹說，「很多客戶、汽車製造商的財務狀況都不太好，他們砍了研發預算，這肯定會對整個產業帶來負面影響」，並指目前車市存在產能過剩的問題。

隨著汽車製造商湧入中國快速成長的電動汽車市場，車企開始大打價格戰；例如小米去年推出SU7電動車，每輛售價比特斯拉的Model3便宜四千美元，且充滿電的行駛里程更遠。

但丁玉茜認為，隨著比亞迪和特斯拉降價，其他車企不得不跟進，但價格戰顯然壓縮了汽車行業的整體利潤，比亞迪的淨利潤率僅五％，遠低於傳統燃油車在顛峰時期可達的低雙位數水準。

數據顯示，中國新能源汽車在新車銷量中的滲透率，在去年下半年已超過五十％。由於高滲透率，惠譽博華分析師周文宇和其團隊預測，今年新能源汽車銷量增速，可能將放緩至十五％至二十％。

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