矽谷新創基地啟用 劉鏡清︰一年內助百家對接

矽谷新創基地揭幕，國發會主委劉鏡清（左3）強調基地也扮演攬才重要任務。（中央社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕繼二○二四年在日本東京設立新創基地後，國發會台北時間一月十四日於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海外新創基地；國發會主委劉鏡清表示，目標一年內至少協助一○○家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

包括美國Google、Qualcomm與日本JETRO、Japan Innovation Campus，及全球玉山科技協會、台積電、台達電等國內業者及新創團隊逾三○○人出席這場啟用典禮，共同見證台美新創交流。

請繼續往下閱讀...

劉鏡清指出，台灣的科技與創新能力全球有目共睹，半導體製程全球市占率約九成，全球AI（人工智慧）伺服器也有超過九成來自台灣，累積許多技術能量與人才，台灣有非常多優質新創值得大家關注。

台灣新創募資 預計每年成長20％

他說，二○二三年全球新創募資金額較前一年大幅衰退近四成，但同期間台灣新創募資逆勢成長十％達二十八億美元，創下歷年新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球；台灣新創募資未來預計每年成長二十％，在二○二七年達到五十億美元的目標。

國發會表示，Startup Island TAIWAN美國矽谷新創基地（SV Hub）將提供新創共同工作空間（Co-Working Space）、會議、活動場地、專業諮詢及落地服務等，建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑；規劃一年內至少將連結超過一○○○位社群夥伴，至少協助一○○家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法