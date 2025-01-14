辦公室需求增 預售案單價頻創高

大同集團已故創辦人林挺生昔日競選總部所在地，也就是復興北路、長安東路口角地，興富發六年前以每坪一一一九萬元標下後規劃為辦公室預售案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近期輝達（NVIDIA）積極尋覓可設立台灣總部的地點，也點出科技業辦公室升級與擴廠的實質需求，尤其有些大型建商已逐步拉高辦公室預售案的比重，且根據內政部實價網揭露，北、中、南均有辦公室預售案創區域最高單價。

以北市中山區為例，其中大同集團已故創辦人林挺生昔日競選總部所在地，也就是復興北路、長安東路口角地，興富發六年前以每坪一一一九萬元標下後規劃為辦公室預售案，目前累積二十四筆預售實價，每坪單價一五七．一萬至一七九．六萬元，其中最高單價為北市辦公室預售案有史以來最高。

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另，大直商圈的敬業二路上，忠泰建設推出的辦公室預售案，目前有九筆實價，每坪單價一二九萬至一三一．五萬元，對比大直商圈、屋齡十年內辦公室每坪約一百萬元上下，也創區域新高單價。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，因應產業擴張、產品升級需求，台灣辦公室新增供給雖不少，但多數只租不賣，真正高規、可供企業設置總部的卻鳳毛麟角。

中、南部企業辦公室升級需求也發燒，其中台中建商聯聚建設邀請日籍建築大師隈研吾在七期規劃的辦公室預售案，已有四十六筆實價，每坪單價六十三．二萬至九十二萬元，也是台中少數單價突破九字頭的辦公室新案。

高雄市則有「高雄土地公」稱號的京城建設在鼓山區規劃辦公室預售案，累積揭露一○六筆實價，每坪四十四．一萬至五十九．八萬元。

房市專家何世昌指出，前幾年北市辦公室現貨供給緊繃，促使建商積極投入辦公室預售市場，甚至出現多個商辦預售案成交創高價；隨著未來幾年新增供給大量灌入租賃市場，買賣價格往上空間可能遭壓縮。至於高雄辦公室預售案創高價，主要是在需求量增的北高雄，南高雄因中古商辦供給量大，每坪單價仍在一字頭與二字頭游移。

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