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強化日歐晶片外交 政院專案推進

2025/01/14 05:30

行政院經濟外交工作小組日前召開首次會議，由院長卓榮泰親自主持。（資料照）行政院經濟外交工作小組日前召開首次會議，由院長卓榮泰親自主持。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟外交工作小組日前召開首次會議，由院長卓榮泰親自主持，拍板「台巴（拉圭）智慧科技園區案」及「台菲（律賓）全面深化專案」；此外，卓揆也要求「台日半導體合作」未來以專案管理形式，並將與中東歐國家合作的「韌性計畫二．○」一同納入工作小組，強化半導體晶片外交。

行政院經濟外交工作小組已召開四次籌備會議，日前召開首次正式會議，包括國發會、經濟部、外交部及國科會等部會首長均出席。會議確認工作小組運作機制與架構，卓揆擔任召集人、行政院副院長鄭麗君與政委馬永成一同出任副召集人，外交部長林佳龍擔任策略小組召集人，負責規劃政策議題，聯手推動經貿外交。

據指出，卓揆在會中特別提及經濟部對日本「半導體策略」的前瞻性，建議在經濟部提供外交部「台日半導體合作」的相關進度與資料後，未來以專案管理形式推進，也將與中東歐國家合作的「韌性計畫二．○」納入工作小組，由外交部協助經濟部提出統籌規劃方案。

事實上，經濟部長郭智輝上週在年終記者會談及今年工作展望，也特別提到促成與日本半導體供應鏈合作。郭智輝表示，今年第一季或第二季將在日本九州福岡設置具官方色彩的服務公司，也會簽署保護我國廠商的相關協議，服務進駐熊本的產業園區業者。

德國是以台積電德國廠為核心，與波蘭、捷克形成歐洲晶片三角發展半導體產業聚落，經濟部已在捷克設立台灣貿易投資中心；至於菲律賓，郭智輝表示鎖定在呂宋島北部，我方盼投入基礎建設及電力建設。

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