去年稅收創新高 超出預算4972億

去年全年稅收三兆七三○八億元、創歷年新高，年增七．九％，且較預算數高出四九七二億元。（法新社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布去年十二月全國稅收一五九六億元、年減五．三％；去年全年稅收三兆七三○八億元、創歷年新高，年增七．九％，且較預算數高出四九七二億元、創歷年次高，已連續四年超出預算。財政部表示，因部分稅款延遲入帳，若加計整理期稅款，預估去年稅收超出預算五一五○億至五二七○億元，而中央政府超出三六八○億至三七六○億元。

根據統計，去年稅收較前年增加二七四七億元，以證交稅增九○七億、綜所稅增六七一億、營所稅增三八六億、營業稅增三六六億元較多，除貨物稅、菸酒稅、土增稅外，其餘稅目均創歷年新高。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，去年稅收超出預算四九七二億元，主因綜所稅、營所稅、證交稅及營業稅徵起良好，四稅目合計超出四三五五億元、貢獻約八成七。

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其中，去年營所稅一兆一一八一億元、年增三．六％，主因上年仍免辦暫繳致基期較低，但上市櫃公司二○二三年獲利下滑，申報自繳稅款減少，抵銷部分增幅。去年綜所稅則是八二二二億元、年增八．九％，主因利息扣繳稅款、申報自繳稅款及房地合一稅俱增。去年營業稅六○八九億元、年增六．四％，主因升息致金融業營業稅增加，國內需求穩定，電腦及其附件、電子零組件等進口稅額增加。

另，十二月證交稅二三四億元、創歷年同月新高，年增十八．四％，連續二十個月雙位數成長，但增幅趨於收斂；去年證交稅二八八○億元、年增四十六％。劉訓蓉表示，去年台股大漲五一○四點、漲幅達二十八．四七％，居全球主要股市第二，帶動股市量能增加。

房市方面，十二月土增稅七十一億元、年增五．三％，增幅為近一年新低；去年土增稅八九三億元、年增十九．八％。十二月房地合一稅六十六億元、年減六．八％，終結連十六個月雙位數成長；去年房地合一稅九七六億元、年增五十八．一％。劉訓蓉表示，央行祭出第七波信用管制，銀行放款漸趨向保守，民眾購屋轉趨觀望，導致房市買氣轉淡。

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