經部︰水電無漲價方案 春節油價凍漲

經濟部昨表示，台電與台水目前並無漲價方案。（資料照）

民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格 2月底前不調漲

〔記者廖家寧／台北報導〕外傳水電可能雙漲，經濟部昨表示，台電與台水目前並無漲價方案；相關單位雖正就合理水價進行檢討，但並不代表漲價，水價是否調整，目前尚無定論。

另，為讓民眾過個好年，中油在春節假期連續兩週，汽、柴油價格均採取「上漲不調、下跌調」原則辦理，二月底前的民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格也維持不調漲。

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台糖小包砂糖、小包裝沙拉油也凍漲

經濟部也責成台糖民生用小包砂糖維持每公斤三十六元、沙拉油三公升小包裝建議零售價每瓶維持一六九元，滿足一般家庭日常生活所需，並承諾二月底前均不調漲。

有媒體報導稱電價可能漲七％，台電指出，電價由電價審議會決議，「台電目前無規劃漲價方案」；台電並持續籲請國會支持二千億元撥補方案，強調爭取二千億元預算是為了補貼民生電價，二○二二到二○二四年，台電每年吸收民生電價成本超過八百億元，三年就吸收了二八○○億元。

台電表示，民生電價平均每度僅二．七七元，仍低於成本一元，超過一四○○萬戶民生用戶受惠，籲請國會支持預算撥補台電，持續穩定民生物價，「政府編列預算是為了補足民生電價未能反映售電成本的差額，實為補貼全民電價」。

檢討合理水價 若調整有配套

至於水價已三十一年未調整，經濟部表示，水利署與台水正就相關水價結構及成本評估檢討，但並無水價漲四成的方案。經濟部強調，計算合理水價也不代表漲價，國營事業仍會考量民生物價穩定、使用者付費等原則，水價是否調整及如何調整，目前尚未定論。

經濟部已責成水利署及台水在三個月內提出完整分析，若有調整需要，須有合理的調整方案，例如是否採取分級銷售機制等。

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