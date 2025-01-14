晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部︰水電無漲價方案 春節油價凍漲

2025/01/14 05:30

經濟部昨表示，台電與台水目前並無漲價方案。（資料照）經濟部昨表示，台電與台水目前並無漲價方案。（資料照）

民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格 2月底前不調漲

〔記者廖家寧／台北報導〕外傳水電可能雙漲，經濟部昨表示，台電與台水目前並無漲價方案；相關單位雖正就合理水價進行檢討，但並不代表漲價，水價是否調整，目前尚無定論。

另，為讓民眾過個好年，中油在春節假期連續兩週，汽、柴油價格均採取「上漲不調、下跌調」原則辦理，二月底前的民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格也維持不調漲。

台糖小包砂糖、小包裝沙拉油也凍漲

經濟部也責成台糖民生用小包砂糖維持每公斤三十六元、沙拉油三公升小包裝建議零售價每瓶維持一六九元，滿足一般家庭日常生活所需，並承諾二月底前均不調漲。

有媒體報導稱電價可能漲七％，台電指出，電價由電價審議會決議，「台電目前無規劃漲價方案」；台電並持續籲請國會支持二千億元撥補方案，強調爭取二千億元預算是為了補貼民生電價，二○二二到二○二四年，台電每年吸收民生電價成本超過八百億元，三年就吸收了二八○○億元。

台電表示，民生電價平均每度僅二．七七元，仍低於成本一元，超過一四○○萬戶民生用戶受惠，籲請國會支持預算撥補台電，持續穩定民生物價，「政府編列預算是為了補足民生電價未能反映售電成本的差額，實為補貼全民電價」。

檢討合理水價 若調整有配套

至於水價已三十一年未調整，經濟部表示，水利署與台水正就相關水價結構及成本評估檢討，但並無水價漲四成的方案。經濟部強調，計算合理水價也不代表漲價，國營事業仍會考量民生物價穩定、使用者付費等原則，水價是否調整及如何調整，目前尚未定論。

經濟部已責成水利署及台水在三個月內提出完整分析，若有調整需要，須有合理的調整方案，例如是否採取分級銷售機制等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財