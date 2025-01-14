人民幣創新低 中國加大支撐力道

在離岸人民幣兌美元已跌至紀錄低點之際，中國加大對人民幣的支持，矢言打擊擾亂市場行為，並調整其資本管制。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在離岸人民幣兌美元已跌至紀錄低點之際，中國加大對人民幣的支持，矢言打擊擾亂市場行為，並調整其資本管制。彭博指出，這顯示儘管面臨美國總統當選人川普的關稅威脅，以及中國經濟疲軟的壓力，中國還沒有準備放棄對匯率的嚴格控制。

中國人民銀行十三日聲明，人行與其他監管單位將堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調（過度調整）風險。

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中國人行昨也調整「跨境融資宏觀審慎調節參數」，從一．五上升至一．七五，等於提高了中國企業海外融資上限，降低企業海外融資難度，增加資本流入，緩解人民幣貶值壓力。

相關行動使離岸人民幣昨早盤升值約○．一％，報約七．三五六元兌一美元，但之後再度走跌。自去年十二月以來，人民幣匯率持續貶值，已達空前低點。

彭博指出，儘管理論上貨幣貶值將促進出口、有助於經濟發展，但中國官員一再強調人民幣穩定的重要性，即使面臨美元走強亦然，因為他們憂心人民幣資產的拋售恐引發失序的資本外流，進而導致金融動盪，使已疲弱的經濟雪上加霜。

投資人預期，如果川普升高中國進口產品的關稅，人行終究將允許人民幣貶值。匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，美元的壓力使人行難以實施提振經濟所需的寬鬆政策，而人行並非面臨兩難的唯一央行。

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