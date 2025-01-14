台幣重貶1.55角 近9年首見33字頭

台股受到美股連動，昨下殺五二三點，收在二二四八八點，三大法人合計賣超逾六九八億元。（中央社）

台股狂瀉523點 外資熱錢大舉匯出爆25.33億美元大量

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據大好，強化聯準會（Fed）暫停降息預期，美債殖利率與美元雙雙大漲，重創台北股匯市，台股昨大跌逾五百點，新台幣兌美元匯率則失守三十二字頭，最後收在三十三．一一九元、重貶一．五五角，匯價創近九年新低，且為單日最弱亞幣，成交量爆出二十五．三三億美元大量。

台股受到美股連動，週一下殺五二三．五三點，收在二二四八八．三三點，三大法人合計賣超六九八．八五億元。其中，外資賣超五五五．九六億元，為歷史第十一大。

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新台幣匯價一早反應美元大漲，開盤不到十分鐘即摜破三十三元關卡，為二○一六年三月以來首見三十三價位，隨後貶勢擴大，午後外資熱錢大舉流出，最低下探至三十三．一三六元。

匯銀主管表示，美國就業市場數據表現強勁，目前市場認為聯準會一月暫停降息機率高達九成以上，今年可能只會降息一次，甚至全年利率都可能按兵不動，加上「川普二．○」關稅風暴即將來襲，近期美債殖利率持續飆升，不管出於投資或避險需求，資金全都流向美元，台幣貶勢難擋，央行也只能順勢而為。

匯銀主管認為，台幣這波貶勢來勢洶洶，主要還是台股隨美股暴跌、外資匯出所致，後續止跌關鍵還是要看國際股匯市表現。

年關拋匯需求尚未出籠 短線可望在32.9～33.2震盪

另，距離新台幣封關還有段時間，出口商年關前拋匯需求尚未完全出籠，台幣短線急貶後，央行可能加強干預，出口商見到訊號也會慢慢進場，本週還有美國通膨數據待公布，預期台幣短線有望在三十二．九元至三十三．二元間震盪。

根據央行統計，昨截至下午四點止，美元指數大漲○．五三％，主要亞幣中，台幣貶值○．四七％表現最弱、韓元貶○．三一％、新加坡幣貶○．二五％；日圓因升息有望勁揚○．五八％、人民幣小漲○．○一％。

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