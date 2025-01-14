去年中國出口年增5.9％ 川普關稅更容易打到痛處

中國經濟更加依賴出口，致使川普的高關稅將打到痛點。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國海關總署昨公布，二○二四中國出口年增五．九％至三．六兆美元，即若中國經濟成長率五％，出口將貢獻五分之一；中國經濟加劇依賴出口，川普的關稅政策將輕易打到北京痛點。

數據顯示，去年十二月中國出口年增十．七％，遠高於十一月的六．七％與經濟學家預期的七．四％，顯示企業趕在川普加徵關稅前出貨；去年中國出口較進口高出九九二○億美元、創歷史新高，這不僅反映中國出口強勁，也顯示中國對全球其他國家的商品與服務需求低迷。

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《華爾街日報》報導，川普在競選期間承諾，將提高中國進口商品關稅至六十％，以減少美國長期的貿易逆差。與五年前川普首次對中國加徵關稅相較，中國企業目前因應關稅激增的能力更糟，中國疲軟的內需，已使製成品價格連續兩年下跌，企業利潤遭到擠壓，許多企業陷入虧損。

中國政府期望在有控制地讓人民幣貶值下，向其他市場出售更多商品，以抵銷川普高關稅帶來的痛苦，卻可能演變成中國與其他國家更廣泛的貿易摩擦。

隨著中國國家主席習近平大舉投資製造業，歐盟、巴西和印度等國對中國廉價商品的湧入已感不滿，若還要增加出口，相關國家可能會加大抵制力道。

經濟學家認為，更大範圍的貿易戰，將使北京更難依賴出口做為其成長引擎，致使官員面臨提振國內支出的更大壓力，或者接受遠低於五％的經濟增速。

儘管有過度投資與價格暴跌的疑慮，但沒有跡象顯示習近平將放棄其以製造業為主要成長引擎的政策。穆迪分析高級經濟學家安格里克表示，全球其他國家根本無法消化中國生產的所有東西。

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