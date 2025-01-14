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美3級管制AI晶片 中國等22國遭封殺

2025/01/14 05:30

美國政府昨表示，將三級管制人工智慧（AI）晶片與技術的出口，對中國等第三級國家禁止出口，示意圖。（歐新社檔案照）美國政府昨表示，將三級管制人工智慧（AI）晶片與技術的出口，對中國等第三級國家禁止出口，示意圖。（歐新社檔案照）

台灣等18國盟友則不受限制

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國政府昨表示，將進一步限制人工智慧（AI）晶片與技術的出口，透過對可銷售多數國家的算力設定上限，分三級管制，台灣、日本、英國與荷蘭等美國十八個關鍵盟友為第一級，出口不受限制，對中國等第三級國家則禁止出口。

確保美國AI主導地位

路透報導，新規將限制可出口至多數國家的AI晶片數量，並允許美國親密盟友無限制的取得美國AI技術；對中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓等廿二個國家出口禁制將予維持，這些國家屬第三級管制國家。其他大多數國家屬第二級管制，購買先進AI晶片需先獲許可。

拜登總統卸任前夕公布該新規，不只針對中國，也在於透過控制AI晶片在全球的流動與發展，協助美國維持其AI領域的主導地位。美國商務部長雷蒙多說：「美國目前在AI發展與AI晶片設計上領導全球，保持該狀態至關重要。」

新規預定一年後生效

上述規範是拜登政府限制中國取得可能提升其軍事能力的先進AI晶片，以及透過堵住漏洞與增添新護欄，來維持其AI領導地位的最後努力。

新規預定一年後生效，屆時將由川普政府決定如何及是否實施相關管制。雷蒙多指出，企業將有一二○天評論期，以提供修改與調適的時間。她強調，拜登政府力求在保護國家安全，以及讓晶片貿易持續進行之間取得平衡；供應鏈活動與遊戲晶片不受新管制，「這非常困難，沒有完美的規範」。

輝達副總裁芬克爾聲明，新規將對美國尖端半導體乃至軟體的設計與行銷實施官僚管制，恐阻礙創新，並削弱美國的領導地位與全球競爭力。

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