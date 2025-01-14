財經青紅燈》輝達海外總部別選雙北

繪圖晶片大廠輝達。（法新社檔案照）

輝達海外總部到底要在台灣哪裡落腳，最近大家猜一猜，幾個縣市都說準備好了，齊喊「選我、選我」，不過奉勸輝達，海外總部別選在雙北市，否則以後恐有缺電麻煩。

經濟部部長郭智輝日前說輝達選址有三個原則，分別是土地面積要3公頃、低度建築、建蔽率要高一點，而經濟部的任務是確保水電不缺，他還說現在檯面上猜的地點都不對，這表示一殯、台電CR-1都更案、台鐵南港調車場已經出局，其實真正有機會的縣市應該正在默默划水中。

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郭智輝講到一點很重要，就是要確保水電不缺，這點，經濟部應該最清楚未來幾年哪些縣市最缺水電，以電來說，新竹未來有台積電2奈米大量進駐，用水用電吃緊，輝達幾無可能在新竹設總部；台中則最常拿中火出來消費，「空氣市長」已搞得台中用電自己都不夠，現在中科也有很多新廠設立，台中這次對輝達總部招商沒有動作，八成自知用電問題是最大致命傷。

再說雙北，台電董事長之前就曾指出，北部電廠除役較多，若無法及時開發新電源，「一定會造成影響」；且因居民抗議多、大台北電網建設不易，光是一個四接環評就拖了6年，北東電網區域因此需要面對供電不足風險，總不能老是靠南電北送、或東電北送，電力問題成為輝達海外總部落腳雙北的最大障礙。

輝達海外總部看起來不會只是一般辦公大樓，其在台灣的研發中心已設在南港，若以用電問題來看，設在南部會是較佳的選擇，且台南、高雄也有台積電廠區陸續建置中，南部開發再生水、電力也相當積極，應該會是這次輝達海外總部落腳處的黑馬。（陳永吉）

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