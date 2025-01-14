東陽去年每股稅前盈餘9.16元 史上最賺

東陽AM事業群副總吳介中（左）表示，因應近年來汽車零件售後維修市場需求熱絡，擴廠是當務之急，台南科工廠近5000坪土地昨舉行動土典禮。 （東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）集團受惠於旺季效應訂單強勁，自結12月合併稅前淨利5.3億元，年增72%；累計2024年全年自結合併稅前淨利為55.3億元，年增45%，稅前每股盈餘9.16元，再創史上最賺紀錄。

看好AM市場 連續擴廠

東陽AM（售後維修服務）事業群副總吳介中表示，因應近年來汽車零件售後維修市場需求熱絡，擴廠是當務之急，過去10年沒買地的東陽，去年積極獵地擴廠，斥資近16億元先後購入台南科工區近5000坪土地，及台南七股科技工業區產業用地約1萬5105坪。

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東陽台南科工廠昨天舉行動土典禮，預計第三季完工，用於放存模具及產品庫存，可緩解台南本廠的空間，增加物流周轉、提升產能。

吳介中並看好汽車AM市場長期發展，已擘畫好擴廠藍圖，緊接著今年3月再啟動七股科技工業區的擴廠計畫，將增設一座AM零組件生產工廠，新市產業園區約5.5萬坪土地則預計2026年底動土興建。

東陽表示，擴廠布局蓄勢待發，加上本廠持續整理整頓，雙重助攻下，可滿足東陽未來3~5年成長需求，奠定成長基本功，同時「乘勝追擊、拉大與同業競爭距離」，再創AM事業新高峰。

東陽指出，公司在汽車AM市場深耕超過50年，生產的塑膠（保險桿、前欄）、鈑金（引擎蓋、葉子板）、風扇馬達、主動式進氣柵欄（AGS）等，擁有全球各大車系完整產品線，品項齊全超過5萬種產品規格，通過CAPA認證數也居同業之冠，未來營運成長動能無虞。

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