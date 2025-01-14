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電信三雄 去年營收創新高

2025/01/14 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕在台灣大（3045）合併台灣之星、遠傳（4904）合併亞太電信後的新電信三雄時代，電信三雄各繳出一張漂亮成績單，除三家公司去年營收全數創高外，就財務績效來看，三雄各有所長，其中，中華電（2412）每股稅後盈餘（EPS）持續居冠，而台灣大在EBITDA（稅息折攤前獲利）年增最高，遠傳則是稅後獲利年增最高。

中華電EPS4.8元 蟬聯獲利王

中華電信去年營收2300億元，台灣大1993.7億元，遠傳1046.2億元，三家公司營收皆創下歷史新高，其中，遠傳年增率11.7%居冠，其次為台灣大8.7%、中華電信3.1%。

在EPS方面，中華電以4.8元居冠，且創7年來新高，其次為台灣大的4.57元、遠傳的3.56元。

就全年EBITDA來看，與2023年相比，以台灣大年增率18.8%居冠、遠傳13.2%，兩家皆創下歷史新高，中華電信則是年增0.6%。

若以2024年稅後淨利與2023年相比，遠傳年增率14.8%居冠，其次為台灣大12.6%、中華電信為0.8%。

若以單純電信本業行動服務營收來比較，2024年以台灣大年增23.4%最高，其次為遠傳的17.1%，以及中華電的3%；而截至2024年12月，三家公司行動服務營收皆呈現正成長，且是連續45~46個月正成長。

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