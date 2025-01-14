「黃仁勳已將AI變成全球運動」 許勝雄︰AI不會泡沫化 會延續20年

金寶董事長許勝雄昨表示，台灣要更加關注的是整體社會發展與產業的韌性程度，這兩個因素可大致看出公司的價值是否合理反映在股市當中。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台股昨日重挫，金寶（2312）董事長許勝雄於集團旺年會表示，資本市場能反映經濟走勢，但對於消息面的敏感程度較產業更高，變化速度也更快，輝達執行長黃仁勳已將AI變成全球運動，因此，人工智慧題材不但不會泡沫化，還將延續未來20年。

許勝雄表示，川普即將「登基」，讓資本市場在短時間內出現變化，產業會加以關心與了解，但不會因為股價而去改變策略實施方向，股市本來就有人看好、有人看壞，台灣要更加關注的是整體社會發展與產業的韌性程度，這兩個因素可大致看出公司的價值是否合理反映在股市當中。

請繼續往下閱讀...

金寶集團定調今年全面成長

金寶總經理陳威昌說，金寶的墨西哥廠區除了繼續供應伺服器、半導體生產設備所需的印刷電路主機板外，今年3月也將啟動巴西聖保羅新的主板廠、菲律賓塑膠射出產線也拿到新訂單。同時，金寶攜手車用客戶，鎖定與汽車安全性關係密切的車外電子後視鏡產品與自動辨識車門，接下來將切入自動駕駛系統。

除了新品加入，金寶更專注於精進AI技術，透過新工具強化內部管理，累積的資料能有助於建立AI運算所需的素材。陳威昌說，金寶去年前3季的每股稅後盈餘0.95元，遠超過去8年的成績，這樣的營運綜效會在2025年延續下去。

在泰金寶（9105）方面，總經理鄒孔訓說，今年將致力孵化集團2隻小金雞，自動化事業除了結合台達電（2308）旗下泰達電的機械手臂，也攜手所羅門（2359）AI技術強化機器人能量，初步估計，泰金寶這一波成長高峰期會持續到2026年。

關於康舒（6282），董事長許介立指出，公司每年營收成長25%的大方向沒有改變，2025年康舒將強化通訊領域的績效表現，旗下立卬也將增加資通訊產業的切入力道，「AI伺服器電源也經有了，只是需要時間追量」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法