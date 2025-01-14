美股重挫＋年前效應 台股跌523點 摜破半年線

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〔記者卓怡君／台北報導〕股匯雙殺！美國就業經濟數據強勁，引發市場擔憂今年上半年美國恐不再降息，美元指數勁揚，新台幣應聲重挫，美股上週五重挫，多重利空引爆投資人趕在農曆年前瘋狂殺出，OTC指數暴跌3.11%，創5個月來新低；台積電（2330）也被打壓失守月線，加權指數昨狂瀉523.53點，爆量摜破半年線，收在22488.33點，日K連5黑，成交量大增至4614億元。

外資狂砍555.9億元

三大法人昨合計賣超台股698.8億元，其中外資瘋砍555.9億元、投信買超26.6億元、自營商賣超169.5億元；外資台指期淨空單再增1411口，累積外資期貨淨空單逾4.33萬口。

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美股跌跌不休，台股封關進入最後倒數，川普即將上任，加劇抱股過年的風險，市場惴惴不安，不僅外資持續大賣台股，內資也加入大逃殺的行列，資金大舉撤出台股，電子股賣壓尤其沉重，鴻海（2317）、廣達（2382）在外資大賣下摜破年線，昨日僅油電燃氣、塑膠、水泥等部分傳產股力守紅盤。

投顧︰本週台積電法說是焦點

台新投顧副總黃文清指出，上週五因美國非農就業數據非常亮眼，市場對未來美國降息趨勢轉為更保守，股債大跌，影響昨日台股走勢，本週台積電法說會的展望與資本支出將是觀察重點。

元大投顧分析，台股昨日失守半年線，伴隨日KD指標開口向下擴張，日MACD柱狀體由正轉負，預估大盤將在半年線附近靜待止跌訊號，農曆年前市場大多屬於短線交易，至於櫃買指數持續弱勢整理，中小型股波動加劇，短打為宜。

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