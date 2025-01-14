晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股重挫＋年前效應 台股跌523點 摜破半年線

2025/01/14 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕股匯雙殺！美國就業經濟數據強勁，引發市場擔憂今年上半年美國恐不再降息，美元指數勁揚，新台幣應聲重挫，美股上週五重挫，多重利空引爆投資人趕在農曆年前瘋狂殺出，OTC指數暴跌3.11%，創5個月來新低；台積電（2330）也被打壓失守月線，加權指數昨狂瀉523.53點，爆量摜破半年線，收在22488.33點，日K連5黑，成交量大增至4614億元。

外資狂砍555.9億元

三大法人昨合計賣超台股698.8億元，其中外資瘋砍555.9億元、投信買超26.6億元、自營商賣超169.5億元；外資台指期淨空單再增1411口，累積外資期貨淨空單逾4.33萬口。

美股跌跌不休，台股封關進入最後倒數，川普即將上任，加劇抱股過年的風險，市場惴惴不安，不僅外資持續大賣台股，內資也加入大逃殺的行列，資金大舉撤出台股，電子股賣壓尤其沉重，鴻海（2317）、廣達（2382）在外資大賣下摜破年線，昨日僅油電燃氣、塑膠、水泥等部分傳產股力守紅盤。

投顧︰本週台積電法說是焦點

台新投顧副總黃文清指出，上週五因美國非農就業數據非常亮眼，市場對未來美國降息趨勢轉為更保守，股債大跌，影響昨日台股走勢，本週台積電法說會的展望與資本支出將是觀察重點。

元大投顧分析，台股昨日失守半年線，伴隨日KD指標開口向下擴張，日MACD柱狀體由正轉負，預估大盤將在半年線附近靜待止跌訊號，農曆年前市場大多屬於短線交易，至於櫃買指數持續弱勢整理，中小型股波動加劇，短打為宜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財