〈財經週報-投資觀點〉高股息ETF配息縮水！2025年該怎麼投資才對？

高股息ETF過了企業股息旺季，收益就難免大幅縮水，直到下一波旺季才會回溫。（資料照）

■邱喜專

高股息ETF一直以來因穩定的現金流吸引投資者，但現在呢？配息縮水、股價破發，投資人怨聲載道，甚至還成立「自救會」！究竟問題出在哪？是高股息ETF不行了，還是投資者自己不懂選擇？接下來，我們就來直搗問題核心，告訴你2025年該怎麼投資！

高股息ETF為何頻現挑戰？

1.非配息旺季，收益自然下滑

高股息ETF的配息來源包含股利收入和資本利得。但重點來了，這些配息是有季節性的！大多數企業集中在每年的5月至8月發放股利，這段時間是「配息旺季」。過了旺季，這些ETF的收益就難免大幅縮水，直到下一波旺季才會回溫。

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2.成立時點，決定生死

許多高股息ETF偏偏在市場高點成立，結果怎樣？資本利得乏力，導致配息潰不成軍。像2023年8、9月的市場修正，直接把一些ETF打趴在地，沒有資本利得撐腰，配息當然泡湯。投資時不看清ETF的成立時點，就別怪他回報不如預期！

如果高股息ETF不再香，或許得考慮別死守不放。2025年，你應該把目光投向以下三大方向：

1.指數型ETF：搭上市場增長的列車

與其試圖「戰勝大盤」，不如和大盤一同起舞！像加權指數這類的指數型ETF，覆蓋的都是市場中最具成長潛力的企業。市場漲，你跟著漲；市場跌，也不會像個股那樣重挫。這才是真正穩健增值的方式！

2.債券型ETF：穩定的避風港

聯準會2025年預計降息兩次，這對債券型ETF來說是絕佳利基，特別是以美國公債、公司債為主的ETF。這些ETF以「最安全的債券」著稱，對於想要穩定收益的保守型投資者，是非常好的選擇！

3.產業型ETF：鎖定未來賺錢的風口

未來是屬於新興科技和成長產業的！比特幣、機器人、AI、半導體等領域正吸引大量資金流入，相關的產業型ETF勢必成為市場焦點。這類ETF不僅讓你有機會搭上未來成長的列車，還能有效分散風險，一舉兩得，還有什麼好猶豫的？投資2025：策略是關鍵，行動是王道！

高股息ETF固然面臨挑戰，但問題不在於他本身，而在於你是否懂得挑選和布局。同時，不要固步自封，指數型、債券型、產業型ETF都是你靈活操作的利器。別再等！2025年的投資機會已經擺在你眼前，是該重新檢視你的策略、用行動來實現資產增值的時候了！記住，真正的投資人永遠不會被困境嚇倒，而是善用挑戰創造新機會！

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

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