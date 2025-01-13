〈財經週報-投資觀點〉近期權證投資趨勢–長天期權證

認購權證

■陳毓婷

台股市值從2022年約60兆元來到2024年底超過70兆元，不僅股民賺錢，也吸引越來越多年輕新手投入市場。年輕投資人因為資金不充裕，往往以零股或定期定額ETF為選擇，但也有少部分積極型的投資人看上了權證小資金就可以參與大行情的特色，在台股屢屢創高的良好氛圍下，勇於嘗試用權證於短時間收穫高槓桿。

短期操作 利用高槓桿以小搏大

權證具備資金門檻低、以小搏大的高槓桿特色，是參與股票短期機會的工具；然台股雖屢創新高，近兩年也經歷了全球通膨、地緣政治紛擾等利空，讓波動加劇，短期操作難度大增，股票短期被套牢還禁的起等待，但權證每天都必須付出時間價值，想長抱賺價差就不是一個好選項。

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權證的價格，是由「內含價值」加上「時間價值」組成，其中「時間價值」是投資人最容易忽略也對價格影響最大的。越接近到期日，時間價值遞減的幅度就越大，所以選擇短天期權證更可能因為行情還沒等到，時間價值就已消耗殆盡。

假設以一檔價外1.5%，距到期日還有22個月的認購權證來計算理論價格，除時間外的條件都不變的情形下，9個月後權證理論價因時間價值流逝僅減少約21.34%，在等待行情上有顯著優勢。因此遇到行情發動時機沒把握時，先以長天期權證來小額試單，等待股票漲勢確立後再加碼短天期的高槓桿部位，進攻可、退可守。

投資人如欲查詢市場上有哪些長天期權證，可上證券商同業公會權證知識網https://www.warranttw.tw及「統一權證網」搜尋，也可即時試算理論價，找的到好權證、買的到好權證，也能安心用好權證！

（作者為統一證券金融商品部資深專業經理）

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