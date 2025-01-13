晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉企業獲利加速成長 美股2025依然可期

2025/01/13 05:30

標普500指數各產業2025年每股EPS預估成長率%標普500指數各產業2025年每股EPS預估成長率%

■陳名喆

2024年美國經濟、金融市場，完美詮釋「步步為營、柳暗花明」。上半年降息的不確定性、年中的就業報告引發市場擔憂經濟硬著陸；隨後聯準會下半年累積降息4碼合計1.00%，美國經濟衰退虛驚一場，順利軟著陸。11月川普（Donald Trump）再次當選美國總統，市場迎來慶祝行情，美股三大指數一舉寫下歷史新高。其中標普500指數年內上漲23.3%，更是寫下1990年代以來連續兩年漲幅超過兩成的紀錄、漂亮收關。

資訊科技、醫療保健 EPS成長率可望超過兩成

展望2025年，美國企業獲利表現，將是美國股票市場能否續寫新猷的關鍵。根據研調機構Factset的數據顯示，美股標普500指數成分股，每股EPS從2023年的僅僅成長0.4%，到2024年預估大幅成長9.0%，2025年則進一步預估寫下雙位數成長的14.6%。在當前標普500指數未來12個月本益比，遠高於過去5年、10年均值以及進逼疫情期間所寫下的高點，強勁的企業獲利成長，確實有望舒緩當前美股估值偏高情況。各產業別來看，資訊科技、醫療保健，是美股11大產業當中唯二每股EPS預估成長率超過兩成的產業。其他依序工業、原物料材料、通訊服務、非核心消費，分別預估雙位數成長；剩餘的公用事業、金融、能源、核心消費以及不動產，預估僅個位數成長。

企業獲利加速成長，伴隨12月聯準會（Fed）利率決策會議暗示2025年將再降息2碼的基礎，在成為美股下一波關鍵成長的催化劑外，也能驅使估值朝向更加合理的水位。這部分可從標普500指數過去12個月本益比，離過去10年的高點超過35倍還有一段距離下可得到一些解答。

2025年不確定性 謹慎面對、不須過度悲觀看待

當然，除了企業獲利、聯準會預期降息外，即將上任的川普總統所帶來的政策2.0，包括祭出更為強硬的關稅、移民政策，以及有利於企業獲利、個人消費提升的減稅政策，同樣對市場注入更多的不確定性。不過鑒於川普首任總統第一年期間，美國經濟及金融市場欣欣向榮來看，我們可以謹慎面對2025年，無須過度悲觀看待。甚至可依據自身風險偏好、承受度的不同，靈活地去調整股債配置及納入定期定額操作，從中達到資產穩健增值的目標。

（作者為中國信託證券公司國際金融部經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財