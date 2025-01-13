〈財經週報-投資觀點〉企業獲利加速成長 美股2025依然可期

標普500指數各產業2025年每股EPS預估成長率%

■陳名喆

2024年美國經濟、金融市場，完美詮釋「步步為營、柳暗花明」。上半年降息的不確定性、年中的就業報告引發市場擔憂經濟硬著陸；隨後聯準會下半年累積降息4碼合計1.00%，美國經濟衰退虛驚一場，順利軟著陸。11月川普（Donald Trump）再次當選美國總統，市場迎來慶祝行情，美股三大指數一舉寫下歷史新高。其中標普500指數年內上漲23.3%，更是寫下1990年代以來連續兩年漲幅超過兩成的紀錄、漂亮收關。

資訊科技、醫療保健 EPS成長率可望超過兩成

展望2025年，美國企業獲利表現，將是美國股票市場能否續寫新猷的關鍵。根據研調機構Factset的數據顯示，美股標普500指數成分股，每股EPS從2023年的僅僅成長0.4%，到2024年預估大幅成長9.0%，2025年則進一步預估寫下雙位數成長的14.6%。在當前標普500指數未來12個月本益比，遠高於過去5年、10年均值以及進逼疫情期間所寫下的高點，強勁的企業獲利成長，確實有望舒緩當前美股估值偏高情況。各產業別來看，資訊科技、醫療保健，是美股11大產業當中唯二每股EPS預估成長率超過兩成的產業。其他依序工業、原物料材料、通訊服務、非核心消費，分別預估雙位數成長；剩餘的公用事業、金融、能源、核心消費以及不動產，預估僅個位數成長。

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企業獲利加速成長，伴隨12月聯準會（Fed）利率決策會議暗示2025年將再降息2碼的基礎，在成為美股下一波關鍵成長的催化劑外，也能驅使估值朝向更加合理的水位。這部分可從標普500指數過去12個月本益比，離過去10年的高點超過35倍還有一段距離下可得到一些解答。

2025年不確定性 謹慎面對、不須過度悲觀看待

當然，除了企業獲利、聯準會預期降息外，即將上任的川普總統所帶來的政策2.0，包括祭出更為強硬的關稅、移民政策，以及有利於企業獲利、個人消費提升的減稅政策，同樣對市場注入更多的不確定性。不過鑒於川普首任總統第一年期間，美國經濟及金融市場欣欣向榮來看，我們可以謹慎面對2025年，無須過度悲觀看待。甚至可依據自身風險偏好、承受度的不同，靈活地去調整股債配置及納入定期定額操作，從中達到資產穩健增值的目標。

（作者為中國信託證券公司國際金融部經理）

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