〈財經週報-國際市場展望〉聚焦川普新政策走向 全球股市多元配置為宜

川普政策方向逐步明朗後，預期貨幣寬鬆環境下，美股有望延續多頭行情。（彭博）

■帥仕偉

在美國科技類股走揚帶動下，近期國際金融市場表現反彈。隨著川普即將上任，新的移民和關稅等政策，或將分化美國與非美市場的表現。不過，在進入川普2.0時代後，由於政策清晰度將逐漸提高，部分風險陸續淡化，預期在貨幣寬鬆環境下，全球經濟有望溫和擴張，企業營收和獲利表現有撐，全球股市行情將回歸基本面，未來類股和區域皆有輪動機會，宜採用全球股市主動投資多元布局策略。

美股漲幅有望擴散 歐洲經濟復甦前景不明

美國聯準會（Fed）雖下修2025年的降息幅度預估，使得美國10年期公債殖利率近期維持高檔震盪。不過目前美國非農就業與通膨數據均符合預期，美國總體經濟處於放緩但仍溫和擴張的階段。在川普政策方向逐步明朗後，企業將重啟資本支出和投資週期，且在降息方向未轉變下，美股有望延續多頭行情。

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由於受到德國、法國、義大利這三大經濟體的製造業疲軟拖累，歐元區製造業PMI去年12月持續收縮，並再下降至45.1，創3個月以來新低，使得外界對於歐洲經濟快速復甦的期望降低，再加上以色列、加薩走廊衝突未平，地緣政治風險仍將干擾股市，後續景氣有待觀察。

日本經濟持續改善 中國股市仍需政策提振

受惠於民間消費成長，日本去年第三季GDP季增1.2%，為連續兩季正成長，顯示強勁內需支撐日本經濟續穩，可望進一步提振日本企業獲利。去年12月日本東京CPI月增3.0％，通膨出現短暫加速跡象，而日本央行日前重申，若今年日本經濟持續改善，將提高利率政策，市場預期日銀最快在5月前會升息1碼，可留意日銀1月24日會議結論。

另方面，自去年9月以來，中國政府一系列的刺激措施帶動製造業活動加溫，到去年12月仍呈現擴張，但川普上任後可能再度對中國商品加徵關稅，使得企業主對於日益增加的貿易風險仍感擔憂。但預期中國政府為了救市，將持續釋出財政寬鬆政策，以期進一步提振市場信心。

韓國消費信心低迷 資產配置可納入印度股市

另外，根據南韓央行（Bok）公布的消費者動向調查顯示，去年12月消費者心理指數（CCSI）大跌至88.4，創2008年10月金融海嘯來的最大跌幅。南韓央行表示，由於政治不確定性和其他下行風險增加，將計畫下調基準利率，以減經經濟增長的下行壓力。

近期印度股市盤整，不過在企業獲利高基期下，預期印度企業未來EPS將小幅放緩，但就長遠來看，外國企業將工廠移轉至印度的趨勢不變，加上外資去年12月開始已轉為淨流入，有望穩定市場情緒、支撐股市未來表現。此外，印度股市與美債自2010年以來呈現較低的關聯度，因此在利率較為波動的狀態下，適度配置印股可望分散投組風險。

（本文作者為柏瑞投信投資策略部主管）

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