〈財經週報-熱門族群〉BBU供應鏈火熱 電池模組廠競搶商機

電池備援電力模組火熱，供應鏈股價、營運都備受關注。（法新社）

記者歐宇祥／專題報導

上週BBU（電池備援電力模組）供應鏈股價仍火熱，龍頭廠AES-KY（6781）上週五（10日）雖股價收黑、不過週漲幅仍有6.6%，而股價表現最強的則是興能高（6558）、週漲幅29%，西勝（3625）週漲8%，新盛力（4931）則週漲3%，僅順達（3211）表現較差、週跌7.9%。

因AI伺服器耗能提升、不斷電成為要點，輝達（NVIDIA）GB200 NV72伺服器導入BBU，產業界與研調機構認為，今年AI伺服器需求仍將持續不墜，BBU將受惠於AI、資料中心建置而提升，正向看後市。切入儲能領域的電池模組廠商股價、營運都備受關注。

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新普（6121）旗下AES-KY以輕型電動載具（LEV）、儲能為核心，總經理宋維哲日前在法說會中表示，2024年BBU產品線成長快速，營收比重超過5成，看好今年市場需求帶動營運持續向上；AES-KY去年因LEV產品線市況壓抑，營運表現相對平淡，不過全年營收100.4億元、已轉為正成長。

而興能高上週因股價波動劇烈，連續3個營業日被證交所列入注意股票，不過股價仍舊上漲，該公司產品主要的應用領域為耳機、電腦與手機周邊，也拓展中大型電池與儲能管理系統。總經理謝祥豪日前表示，中大型電池、ESG電池等新品可望今年下半年挹注營收；該公司去年營收11.6億元、年減3%。

而西勝過往營運以筆電電池為大宗，近年處在轉型陣痛期，2024年全年營收4.95億元、年減57%，不過也積極切入BBU領域，已經送樣客戶，持續推展其他規格機種進度，期望今年能開花結果，並藉BBU需求讓營運回溫；該公司也切入LEV領域，靜待庫存去化告終。

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