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〈財經週報-熱門族群〉市場青睞 光通訊族群光速飆漲

2025/01/13 05:30

光通訊族群受到市場青睞，股價表現佳。（路透）光通訊族群受到市場青睞，股價表現佳。（路透）

記者王憶紅／專題報導

光通訊族群上週受到市場青睞，股價多有表現。其中又以營收表現亮麗的光聖（6442）、聯鈞（3450）最佳，週漲幅分別達6.32%、10.93%，而波若威（3163）在投信積極買超下，週漲幅更達11.55%。市場人士指出，矽光子、CPO（共同封裝光學元件）是產業未來趨勢。不過，不少個股本益比過高，投資人介入時需考量風險，且要持續留意個股營收、獲利表現。

光聖去年12月營收為13.61億元，月增145.4%，年增484.8%，創歷史新高，累計全年營收64.13億元，年增145%，亦創歷史新高。光聖因是市場需求持續，再加上客戶因應1月春節備貨等，推升12月營收暴衝。市場人士認為，光聖12月營收是年底需求的特殊情況，預期2月以後，就會恢復正常的供需水準，不過，在所有的資料中心大廠資本支出增加下，今年營收可望持續年增。

聯鈞受惠2大客戶拉貨下，12月營收8.25億元亦繳出亮麗成績單，創歷史次高，累計去年營收75.68億元，年增40.16%，創8年新高、歷史次高。法人指出，2025年在AOC（主動式光纖模組），與雷射封裝業務帶動下，聯鈞營收也可望持續成長，其中，AOC在客戶拉貨動能強勁下，積極擴充產能，預期AOC產品出貨可從去年第二季單月的1萬條，成長到今年第二季的單月8萬條以上，而800G AOC下半年則可望開始出貨；另外，受惠AI帶動的VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）與EML（電吸收調變雷射器）相關的封裝及測試需求，月出貨量則可望從去年單月70-80萬顆，進一步提高到100萬顆以上，今年營收成長亦不看淡。

看好波若威 三大法人買超4100張

波若威去年12月營收1.66億元，年減38%，全年營收19.41億元，年減30.15%。雖然營收未見起色，但在法人看好該公司跨入CPO領域下，外資上週五買超1,871張，為連3買，投信則買超2,256張，名列投信在櫃買買超第1名，且是連2買，總計三大法人上週五共買超4,100張。

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