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〈財經週報-人物專訪〉務實重效率 黃仲銘要帶資策會轉型

2025/01/13 05:30

資策會董事長黃仲銘曾經創業並接近破產，而後成功上櫃的經驗，使他更務實且重視產業的力量。 （記者魏錫賓攝）資策會董事長黃仲銘曾經創業並接近破產，而後成功上櫃的經驗，使他更務實且重視產業的力量。 （記者魏錫賓攝）

記者魏錫賓／專訪

從科技業轉戰由官方任命的資策會董事長，黃仲銘不說好高騖遠的優美辭令，在訪談過程中，「接地氣」經常脫口而出；曾經創業並接近破產，而後另闢新徑的經驗，使他更為務實且重視產業的力量。

擔任過大學系主任、研究所所長的他認為沒有什麼比創業的挑戰、壓力更大。雖創辦智崴資訊（5263）並成功上櫃，但初期7年多都在虧錢，他不諱言大部分時間都在想著「如何存活？去那裡籌到足夠的錢？怎麼做出能賣的產品？怎麼找到客戶？怎麼把公司經營下去？」，最後依靠軟硬整合，切入飛行劇院產品後開始獲利，不過已燒掉2、3億元。

在智崴19年後，黃仲銘賣掉所有持股，成立投資公司，從另一個角度觀察產業發展。學界與業界經驗使他受到官方倚重，而他自己則說轉換跑道是一股熱誠，只覺得資策會作為國家推動軟體產業發展的主要智庫，在AI時代應該可以為台灣做更多事。

資策會的董事長有很長一段時間都不是專任，因此都未領全薪。黃仲銘上任後，曾因薪資問題受到關注，對他也是全新經驗。他說從未考慮薪資問題，因自己為專任，才依規定由董事會討論領薪。

過去在科技業的經驗，讓他更有底氣帶著資策會走出舒適圈。黃仲銘說未來會考量時代演變，要求同仁多關注能夠商業化的研究，多跟民間企業接觸、合作，提供必要的協助，而只要能發掘社會有需要的新技術、新產品，資策會也會協助同仁組建新公司，既協助產業發展，也吸引更好的人才。

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