〈財經週報-人物專訪〉資策會董事長黃仲銘︰藉AI接地氣 建立產業轉型商業模式

資策會董事長黃仲銘最想做的，就是將資策會打造成數位轉型的領導機構，協助台灣產業AI化。（記者魏錫賓攝）

記者魏錫賓／專訪

黃仲銘

「現在可能只覺得人工智慧（AI）是一個話題，其實以後每家公司都會AI化，就像以前網際網路剛出現時，只有一些專門的.com（網路公司），後來證實，每一家公司都是.com。」曾經成功創業且帶領公司上櫃的資策會董事長黃仲銘說，從去年就任後最想做的，就是將資策會打造成數位轉型的領導機構，結合資訊服務業者，共同協助台灣產業AI化。

黃仲銘指出，資策會已經成立45年，成立之初也是資訊產業開始蓬勃發展的時候，而台灣從最早期的電子錶、遊戲機，再進入電腦製造，然後台積電（2330）誕生茁壯，電子產業一直都能調整方向，掌握著趨勢順勢成長。

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45年後的今天，談論已久的AI終於受到廣泛的重視，黃仲銘認為，資策會與剛創立時一樣，又來到風口上，因為AI應用剛起步。台灣在硬體部分已扮演關鍵角色，但在軟體、平台的部分，一向相對較弱，可是這一次一定要跟上。他說，「我們可以看到一個現象，在電腦時代，真正成為產業巨獸的其實是軟體公司，包括Amazon、Facebook、Google，甚至短影音等；未來AI的應用，可望再百花齊放，沒有一家公司不需要AI。」

資策會扮演「設計者」 攜手業者創造產值

黃仲銘表示，資策會做為國家軟體業的主要智庫，必須承擔起協助台灣產業AI化的責任，但在過程中，資策會將扮演「設計者」，而不是「製造者」的角色，也就是在建立機制、模式後，與民間資訊服務業者合作更快速地幫助更多企業AI化，譬如針對醫療行業，資策會已經協助數家醫院設計出AI導入的解決方案，但醫療院所很多，因此資策會將與資訊服務公司合作，由他們去服務更多醫療院所，迅速提高台灣在這一部分的產值，甚至是向外輸出，推廣至其他國家。

「這樣的模式建立後，就會有更多新創公司誕生，因為有興趣的年輕人，看到商業化的希望，自然就會進入發掘新的機會；就像大自然一樣，生命會自己找出路。」黃仲銘豪氣十足地說，「在web 1.0的時候，台灣沒有平台，或許到web 3.0的時候，台灣能出現獨角獸，甚至產業巨獸。」

曾成功創業的黃仲銘認為，台灣過去未能發展出大型軟體公司有幾個原因，一是內部市場不夠大：現在流量是營收，過去軟體下載量就是營收，而營收、獲利高，才有資源進行優化，再擴大規模；另外，台灣偏向代工，一向較重視製造，也造成發展方向的傾斜。此外，第3點更是重要，就是資金不易籌措：台灣的天使投資人不多，在企業新創最辛苦時，找錢相當困難。

組織產業投資聯盟 為軟體新創公司找資金

黃仲銘無奈地笑說，過去教書時都告訴學生「創業不要找親友投資，因為會有許多莫名的壓力」，可是後來自己創業，還是只能找親友。他指出，國內過去沒有形成天使基金發展的氛圍，投資人對新創公司有較多的質疑，包括創辦人的穩定度、獲利的可能性等，而國外的大型基金，也較少到台灣尋找軟體投資標的。

黃仲銘表示，政府現在有注意到新創公司資金面的問題，數發部、國科會及國發會等都有提高資源的挹注；資策會也將與產業界、投資機構組成聯盟，在協助產業AI化時，將在技術及商業模式上做先期的判斷，發掘有潛力的新創軟體公司，介紹給投資機構。他認為只要未來成功的案例一多，資金的引入就不是問題，就像若知道太平洋某區域有漁場，捕魚人自然會聞風而至。

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