〈財經週報-台股盤勢解析〉台股多方主軸 仍圍繞AI主題

預期2025年台股進入獲利復甦循環，台股後市表現有望跟隨企業獲利成長腳步。（彭博）

■周敬烈

10日台股在漲多拉回、時序上又接近元月20日美國總統川普上任，與距離封關剩下8個交易日影響下，持續維持整理格局，終場下跌69.27點，收在20,311.86點。成交值3,321.67億元。週線收紅。

就近期盤面類股上，資金持續輪動，AI主題各擁題材，例如強勢族群則由NVIDIA平台轉向ASIC平台，Amazon訂單題材挹注下，支撐相關供應鏈表現；GB200生產難度高致使出貨量下修，則壓抑相關族群表現；半導體部分也出現多空差異；AI伺服器方面也多空不一。

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台股進入獲利復甦循環

根據統計，台灣上市櫃公司公司總獲利在2021年創下4.3兆元歷史高點後，2022~2023年連續兩年衰退，隨後於2024年在AI及半導體供應鏈的帶動下，進入企業獲利復甦循環的第一年。展望2025~2027年，預期台股進入獲利復甦循環，台股後市表現有望跟隨企業獲利成長腳步。

就產業面，2025年不論從供給面或需求面觀察，AI供應鏈及半導體產業成長幅度仍將遙遙領先其他產業。其中，消費性電子受歐美通膨較高影響終端消費者可支配所得下降，2025年雖因低基期關係仍正向看待，惟成長幅度偏低。

另外在傳統產業部分，包括塑化、鋼鐵、水泥等與中國連動較深，需待中國房地產復甦，持續觀察，其他傳產若因油價下跌使利差放大者，或有波段行情。

電子仍維持兩位數成長 非金電估衰退

回到基本面，隨著台股企業獲利步入復甦循環，根據長年追蹤的250家企業資料，預估2024年獲利增長約38%。其中，電子、金融與非電金分別成長約32%、41%、65%；2025年獲利則預估持續增長約16%，其中電子仍維持兩位數成長、約27%，金融與非金電則因基期因素，預估分別衰退約9%、2%。

展望2025年，可關注產業及供應鏈的發展方向，包括：CoWoS積極擴產有望帶動AI高速成長；GB200供應鏈傳出零組件及組裝良率不佳致出貨量下修；Rack減量供應外，會以NVL4形式出；GB300導入超級電容及BBU模組，散熱及連接器產值亦有增加；HBM用量倍數成長；亞馬遜為降低對Nvidia的依賴度，自研晶片2024年第四季開始出貨。

就策略上，AI供應鏈仍為投資首選，惟要留意過去兩年部分標的已累積較多漲幅，加上去年第四季供應鏈傳出Nvidia GB200在零組件供應及組裝良率不佳影響，出貨量有下修疑慮。因此布局方向上可將注意力轉至貨量上修的ASIC IC及GB300供應鏈。

就市場關注議題上，包括：美國聯準會點陣圖暗示降息幅度趨緩、聯準會預測通膨逐年下滑，還有就是即將上任的美國總統川普將於元月20日上任，其將推動的關稅政策及其他政策可能方向，因為仍存在些許不確定性而勢必壓抑市場氛圍。

AI供應鏈 仍為明年投資關鍵

展望後市，以企業獲利正向展望為基礎，對未來3個月的台股給予正面預期，維持上升箱型走勢看法也不變，接下來，市場多空還是要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌，都需要留意。在技術面，價漲量增走勢因川普當選而改變，需留意季線支撐。

就基本面或展望面，隨著傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後的變數變多，但以近期行情走勢來看，基本面突出的個股表現仍有支撐或表現，以此來看，選股不選市應是現階段較佳應對方向；近期可多關注重要法說釋出的訊息。

（作者為安聯台灣科技基金經理人）

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