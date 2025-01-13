〈財經週報-無人機產業〉一條龍製造 助攻台灣亞洲供應中心地位

攸泰科技打造台灣國產商用無人機，今年營收可望成長雙位數。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

總統賴清德2024年就職之前，就將經濟與國防定調為支撐國家生存發展的兩大支柱，同時特別點出無人機能充分扮演不對稱作戰的重要角色，並進一步成為政府大力支持的關鍵產業，目標在2030年讓國內無人機產值達到400億元，使台灣成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。

台灣無人機產業鏈的發展前景同步獲得美方肯定，美國在台協會（AIT）去年第三季甚至在台灣大學協辦「2024台美國際無人載具科技及論壇」。工業電腦廠攸泰科技（6928）指出，國內業者切入MIT無人機事業時，在材料的取得上勢必面臨排除紅色供應鏈所帶來的挑戰，所花費的時間與資金成本相對較高，但後續產生的綜效也相當可觀。

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攸泰科技預估，自家無人機領域營收今年可望成長雙位數，目前正透過自有品牌睿剛電訊執行第2階段的開發作業，鎖定強化機構設計、傳輸通訊、電力供應等多個領域，同時整合低軌衛星技術，可望於今年正式邁入量產，聚焦精準物流、運輸、農業與公家機關標案等垂直商用市場。

雷虎國產自殺型無人機亮相

關於軍規機種，艾知科技開發的「AI監偵型無人機」，與雷虎（8033）空中、水下無人載具同步瞄準國防部標案。其中，雷虎參考烏克蘭、俄羅斯戰事當中戰功彪炳的多功能任務型無人機，成功研製出國產自殺型無人機，全產品線涵蓋短距、中距、遠距航程。

雷虎提到，受惠於民主陣線盟友幫助，現在除了獲得美國雷達大廠IMSAR的AI攝影機模組支援，顯著增進旗下產品的情報搜集能力，下一步更將於產線引入美國供應商RapidFlight的無人機3D列印技術，增加產品製造速度。

鈺創控制晶片 助攻無人機市場

而在無人機最為關鍵的晶片方面，鈺創科技（5351）子公司鈺立微電子於近日盛大開展的美國消費性電子展（CES）釋出「多傳感器影像控制晶片」，整合空間感知技術打造全新解決方案，後續有望結合多模態視覺語言模型（VLM），促進無人機發展出全區域AI智慧感知系統。由此可見，台灣供應鏈在無人機從裡到外的各個組成環節已具備相當程度的實力。

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