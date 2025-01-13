〈財經週報-無人機產業〉光學元件默默耕耘 鏡頭廠等待商機

光學廠切入無人機商機，無人機概念股再受關注。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

光學廠股價及營收

美國總統川普當選後，地緣政治升溫，近期無人機概念股再受關注，光學廠如亞光（3019）、邑錡（7402）、華晶科（3059）都切入無人機商機，供應鏡頭、影像感測等零組件，也有部分光學鏡頭廠曾供貨中國無人機龍頭廠大疆，唯因美中貿易戰因素，又退出供應鏈。

中東、烏俄與台海形勢恐持續升溫，產業人士說，過往無人機供應鏈主要位於中國與東歐，不過東歐供應鏈則因戰爭損毀，因此台灣產業鏈至關重要。法人則指出，台灣、歐洲國防支出在2024年至2029年將以中高個位數成長，且全球國防策略側重無人機，台灣供應鏈完善，不過需提升關鍵技術量能並最佳化成本。

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亞光小量供貨商用無人機

玻璃鏡頭大廠亞光近年除相機、手機外，也切入對溫度等外在環境耐受性要求高的車載鏡頭。董事長賴以仁近日指出，亞光有小量供貨商用無人機，不過並非著墨的主力；而軍用無人機切入也不容易，部分鏡頭廠曾切入中國無人機供應鏈，產業人士認為就與國產軍用無人機供應鏈較為無緣。

而縮時相機廠商邑錡近年也積極搶攻軍用供應鏈，除軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續出貨，也加速無人機載具與雙光相機研發。董事長陳世哲看好軍工需求成長性，持續耕耘無人機零組件自研與軍工代理銷售業務，期待軍工產業能加速挹注營收；法人指出，台灣三光酬載鏡頭（光學攝影（EO）加上熱顯像（LWIR）並整合雷射測距功能）多為外購，自有量能還不足夠，未來可望成邑錡機會。

而華晶科則耕耘3D感測領域，持續出貨相機模組給國際大廠，不過主要應用範圍是工業自動化領域，除機器人、機器手臂外，也能切入無人機領域，成為今明年成長動能。法人指出，台灣在2025年至2027年將採購超過3,000架軍用商規無人機，而整體軍用無人機市場至2033年都將維持雙位數成長，可成光學廠成長契機。

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