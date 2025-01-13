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〈財經週報-無人機產業〉亞創中心無人機 目標2030年產值400億

2025/01/13 05:30

亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商經常展示各項無人機產品。（記者林宜樟攝）亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商經常展示各項無人機產品。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟／專題報導

亞洲無人機AI創新應用研發中心於2022年在嘉義縣啟用，將透過產官學研打造我國無人機產業鏈。（記者林宜樟攝）亞洲無人機AI創新應用研發中心於2022年在嘉義縣啟用，將透過產官學研打造我國無人機產業鏈。（記者林宜樟攝）

我國為推動無人機產業發展，「亞洲無人機AI創新應用研發中心」於2022年在嘉義縣揭牌啟用，前總統蔡英文定調「中央主導、地方協助」，由嘉義縣政府與經濟部合作，搭配國家中山科學研究院主導開發的民雄航太園區，透過產官學研打造我國無人機產業鏈，並規劃在義竹鄉建置大型無人載具飛行測試場。總統賴清德已訂下2030年無人機產值達400億元目標，因應未來商業、地緣政治帶來的無人機需求。

2022年8月亞創中心由前總統蔡英文揭牌啟用，經濟部於隔年12月成立無人機產業發展專案辦公室進駐，目前已有52家產官學研單位簽約合作及進駐。統計2023年園區企業與無人機相關領域總收入金額約6.6億元。

嘉義縣長翁章梁表示，亞創中心空間已滿，為擴大量能，縣府與經濟部每週開會，評估在鄰近的原大同技術學院太保校區建置亞創二館，正向行政院爭取經費，預計投入5億元進行一館、二館整體規劃，打造國家級研發中心。

由中科院主導開發的民雄航太園區，將建置無人機新創加速量產基地，供中、大型無人機及零組件製造、維修基地，整合中科院國機國造任務，協助發展軍用無人機與相關軍民通用關鍵技術研發與生產。

民雄航太園區 預計2026年完工

民雄航太園區東側為中科院自用院區，面積25.14公頃，將執行國防航太科技與軍規無人機研發生產工作，第一期5.13公頃投入11.1億元經費，2023年底動土，正在施工，預計2026年完工啟用；西側為航太暨無人機產業園區，國防部為開發機關，委由中科院執行，行政院去年8月核定68.59億元公共建設預算，開發面積20.67公頃，預計2028年完成開發，將提供標準廠房、廠棚及測試場用地，供廠商租用，並進行招商，爭取大型廠商投資。

嘉縣府經濟發展處表示，中大型無人機載具飛行測試場部分，設置地點評估在義竹鄉東光村台糖農場，基地初期先行建置跑道及停機坪等設施，目前由經濟部委託專業廠商評估中，已進入期末報告階段。

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