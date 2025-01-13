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〈財經週報-無人機產業〉台灣打造無人機供應鏈 漢翔帶頭衝

2025/01/13 05:30

漢翔帶領台灣卓越無人機海外商機聯盟，全力推動無人機產業的全球化發展。（資料照）漢翔帶領台灣卓越無人機海外商機聯盟，全力推動無人機產業的全球化發展。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

雷虎科技持續提升台灣商用軍規無人機製造能量。（雷虎提供）雷虎科技持續提升台灣商用軍規無人機製造能量。（雷虎提供）

經濟部2024年9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，漢翔（2634）董事長胡開宏為台灣卓越無人機海外商機聯盟主席，全力推動無人機產業的全球化發展。台灣卓越無人機海外商機聯盟推動計畫副主持人邱展鴻指出，目前聯盟成員從最初的40餘家，已成長至150家，在聯盟以及聯盟成員持續與美國、日本、波蘭、立陶宛、拉脫維亞等國交流下，已有不少成員與國外業者洽談訂單中，預計最快今年底、明年初就有出貨的實績。

台灣無人機國家隊股價及營收台灣無人機國家隊股價及營收

漢翔肩負無人機國家隊重責，以媒合無人機國家隊與他國廠商合作，而本身則專注於無人機組裝。不過，近來因偶有離島、機場等被無人機干擾事件，漢翔目前正積極開發無人機反制系統，預期最快年底就可取得成果。而在無人機組裝方面，漢翔已取得1件國防部軍用商規得標廠商的組裝委託案，而另1件海外合作案則正洽談中。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的國家隊，除漢翔外，還有神耀科技、亞洲航空（2630）、雷虎科技（8033）、中光電（5371）智能機器人、經緯航太、長榮航太（2645）、佳世達（2352）集團等。

無人機國家隊 爭取海外訂單

邱展鴻說，過去無人機相關廠商多是單打獨鬥，組成「國家隊」後，才有平台與國家資源去爭取海外商機，目前成員主要分三類，分別為系統組裝整合、系統件，以及零組件，其中以系統件成員最多，而系統組裝整合廠商約有30多家，漢翔負責統籌各家優勢、整合上下游廠商、串起無人機供應鏈一條龍，國外業者提出需求，就可立即有最強、最完整的國家隊上場，尤其是目前歐美國家對於中國無人機存有資安疑慮，積極推動「非紅色供應鏈」，而這正是台灣無人機國家隊的商機。據指出，中國無人機品牌大疆（DJI）全球市占率達70%以上，在消費性的無人機市場更高達90%，2023年營收更突破500億人民幣。

不過，邱展鴻也說，目前國家隊無人機的成本仍有降低的空間，因此也積極推動政府補助無人機的「三晶二軟」，包含飛控晶片、GPS晶片、通訊晶片、飛控軟體和傳輸軟體等，由國內廠商研發、自製，以降低無人機成本。

無人機聯盟目標 2028年月產1.5萬架

台灣卓越無人機海外商機聯盟成立之初的目標，是在2028年前達成無人機月產能1.5萬架，並帶動整體產業產值達300億元，較目前產值成長10倍，邱展鴻說，目前目標不變。

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