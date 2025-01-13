川普擬援引IEEPA徵關稅 法人認限制多

傳美國候任總統川普考慮援引「國際緊急經濟權力法案」（IEEPA）宣布國家經濟緊急狀態，引發市場擔憂情緒。（法新社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕傳出美國候任總統川普考慮援引「國際緊急經濟權力法案」（IEEPA）宣布國家經濟緊急狀態，引發市場擔憂情緒。不過，法人認為，從過去的經驗，運用IEEPA來實現關稅或處理外交問題的過程仍將面臨許多限制，對於經濟實際衝擊並不會那麼快發生，投資人無須過度緊張。

法人分析，IEEPA賦予總統非常廣泛的權力，包括制定貿易政策，將允許川普快速指定關稅稅率並與海關當局協調實施關稅；然而，美國國會對於總統權力的制衡，仍將限制川普無法為所欲為地推進所有政策。

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法人指出，過去川普在第一任期內便曾威脅要使用IEEPA來課徵關稅，最終仍未成功，主要原因除國會駁回外，還可能因總統濫權而面臨複雜的法庭程序，因此多數時候僅止於被川普視為外交施壓手段之一。

法人認為，川普顯然了解全方面推進關稅（即便只是針對一個國家）是不可行的，團隊可能思索以針對性（且美國國內沒有太大爭議的產業）先行，援引國家緊急經濟權力法來推進關稅。

即便未來IEEPA被使用，法人預料，針對的範圍將會是在比較沒有爭議，如軍工、藥品等範疇，或是再度被運用於與墨西哥、加拿大針對移民與毒品問題上的談判籌碼；全面關稅或是因產業相關政策而提出的國家、產品關稅，預計仍將透過其他法源，經過談判與貿易調查後才會實施。

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