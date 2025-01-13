台積法說、輝達感恩會 封關前接力登場

台股龍年封關腳步近，市場靜待台積電法說與輝達感恩大會登場。 （中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近春節長假，法人交投明顯轉趨清淡，不過，隨著時間接近封關，市場靜待台積電法說與輝達感恩大會登場。法人多認為，封關前電子股持續看漲，但台股走勢震盪難免，投資人還是要小心。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，無論晶圓大廠法說或是輝達感恩大會，估計這兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈。不過，由於川普將於一月二十日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前的走勢震盪難免。

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杜欣霈認為，統計長達三十三年以來台股一月表現，上漲機率超過五成，而二、三月的上漲機率逐月走高，分別達六十七％、七十％，顯見每年在春節封關行情加持之下，台股表現漲多跌少，多頭氣勢大多可望延伸至春節開紅盤之後。

野村投信投資策略部副總但漢遠分析，若將時間點拉長，二○一六年首季以來、近九年平均報酬率超過九％，且正報酬機率達百分之百；若以權重較高的電子股來看，加權電子指數首季平均漲幅超過十二％，表現優於大盤，且勝率一樣百分百。

但漢遠認為，投資不是只看一、兩天，即便開紅盤首日下跌也不影響股市第一季旺季的常態，而科技股投資機會不只有AI科技，更包含5G、電動車、物聯網（IoT）技術、甚至機器人與低軌衛星等，身為全球科技業供應鏈重要一環的台灣科技廠商同樣雨露均霑，開年若盤勢震盪，投資人不妨把握逢低分批布局的好機會。

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