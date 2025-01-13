自律協議撐不到2週 中光電業續流血戰

中國33家太陽能板大廠上月簽署生產配額以及承諾遵守價格底限的自律協議，以終結慘烈的價格戰與生產過剩；但已有業者低價搶標，使這項自救協議瀕臨破裂。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國三十三家太陽能板大廠上月初仿效石油輸出國組織（OPEC）成員國，簽署生產配額以及承諾遵守價格底限的自律協議，以終結慘烈的價格戰與生產過剩；然而，這項被視為是業者最後自救的努力卻瀕臨破裂，有業者預測，許多業者恐撐不過今年上半年就不支倒閉。

該協議是在中國光伏行業協會（CPIA）年度會議上簽署，兩週後，中國國家能源投資集團新疆子公司在太陽能板設備採購招標案中，因設定的最高投標價格遠低於CPIA建議的每瓦○．六八元人民幣的價格底限，且選擇報價最低廠商得標，而遭CPIA罕見抨擊。根據CPIA數據，低於該價格將使業者不敷成本。

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這起事件進一步打擊中國太陽能業的士氣，業界人士與分析師認為，這項自律協議是拯救中國一百多萬家太陽能相關公司的最後手段；這些企業因一年多來的價格戰與生產過剩而傷痕累累。

該產業的問題始於二○二一年，中國國家主席習近平公布二○六○淨零排放目標，導致相關企業大舉擴張產能。據統計，中國企業目前占全球太陽能板產能逾八十％，每年可生產一二○○GW的太陽能板，約二○二四年全球需求的兩倍，並高於二○三○年預估的全球裝置容量。

由於產能過剩，許多業者被迫降價，價格往往跌破成本，CPIA統計，二○二四年，太陽能板供應鏈中每個環節的價格已從二○二三年高點，重挫六十％至八十％，衝擊該產業近五百萬名從業人員。

麥格里資本分析師Albert Miao指出，雖然許多主要大廠已簽署自律承諾，但較小企業卻沒有參與，對維持業界凝聚力構成挑戰；事實證明，該協議簽署不到一週，許多小型生產商便忽視CPIA建議的價格底限，設定低了許多的投標價格。

瑞銀分析師廖啟華則認為，設定價格底限可能推遲急需的產業整合，推延生產過剩的問題，「這將使有閒置產能的製造商須耗費更久的時間才能存活，最終使它們成為殭屍企業」。

安徽華晟新能源執行長徐曉華預測，許多小公司可能撐不過今年上半年便倒閉。聯合太陽能公司總裁張龍根認為，該產業今年不可能觸底，基於當前產能水準，至少要三年後才能恢復穩定。

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