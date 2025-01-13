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不滿傾銷 去年對中貿調增逾倍

2025/01/13 05:30

越多開發中國家加入西方國家陣營，對中國產能過剩問題表達關切，中國去年遭遇的貿易調查創紀錄最高。（法新社資料照）越多開發中國家加入西方國家陣營，對中國產能過剩問題表達關切，中國去年遭遇的貿易調查創紀錄最高。（法新社資料照）

28國對160件中製商品展開貿易調查 遠高於2023年的69件

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，去年中國龐大的出口機器繼續生產商品，但隨著越來越多開發中國家加入西方國家陣營，對中國產能過剩問題表達關切，中國去年遭遇的貿易調查創紀錄最高。

根據中國商務部的「中國貿易救濟信息網」數據，去年中國的貿易夥伴對中國製商品發起一六○件貿易調查，比二○二三年的六十九件增逾一倍。這項數據統計去年中國貿易夥伴發起的新貿易爭端，但不包括歐盟去年十月宣布對中國進口電動車啟動的調查。

若納入中國做為被調查國家之一的案件，這個數字將由二○二三年的七十九件增至一七九件。去年共有二十八個貿易夥伴對中國進口商品發起調查，遠高於二○二三年的十八個，且名單中包括越來越多開發中國家，如泰國、秘魯和巴基斯坦。

奧勒岡州威拉米特大學經濟學教授梁燕表示，許多調查是開發中國家為防止中國進口激增而採取的先發制人措施，因擔心中國可能把原本對美國的出口轉向他們的市場，例如巴西和土耳其等國家就提高關稅，以激勵更多中國電動車相關的直接投資。

印度調查件數占1/4最多

去年印度對中國進口商品發起的調查最多，占總案件近四分之一，歐盟發起了二十一件，高於二○二三年的九起。去年巴西對中國進口產品發起的調查排第三多，達十八件，較二○二三年增加五倍。

大多數調查是從去年四月以後啟動，當時美國指控中國向其貿易夥伴傾銷過剩產能。大多數調查集中在鋼鐵和化學品生產有關的反傾銷案件，梁燕認為，這可能是中國房地產行業低迷，導致產能過剩的結果。

梁燕指出，美國候任總統川普一月二十日就任後，中國將透過談判、報復措施、出口市場多元化和增加海外市場投資等方式，尋求解決上述貿易爭端，並防止未來出現這類摩擦。

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