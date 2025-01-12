美就業強勁》降息恐變升息 金融市場動盪

美國最新就業報告遠優於預期，使市場演變成全面拋售。華爾街分析師認為，該報告開啟聯準會（Fed）考慮今年升息之門。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最新就業報告遠優於預期，使市場演變成全面拋售。彭博報導，交易員對這項經濟好消息解讀為物價壓力可能上升的負面訊息，不僅使貨幣政策進一步放鬆的大門在短期內已關閉，華爾街一些分析師甚至認為，該報告也開啟聯準會（Fed）考慮今年升息之門。

報導指出，美國經濟強健、聯準會維持降息政策，以及提倡減稅、鬆綁管制的川普即將重返執政，讓華爾街相信，二○二五年市場將延續走高格局。然而，邁入二○二五年僅僅十天，該期待就開始落空。

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分析師：今年不會一帆風順

美國勞工部十日公布去年十二月新增就業二十五．六萬人，遠高於經濟學家預期的十六萬人，道瓊暴跌近七百點或一．六三％，週線收跌一．八八％，標普五百週線跌近二％，而美國三十年期公債殖利率一度漲破五％。

摩根資產管理投資組合經理米絲拉說，今年不會一帆風順，而是動盪與混亂，「我們面臨的投資組合是：聯準會按兵不動、高估值（所有資產都反映樂觀情緒與軟著陸）以及政策不確定性」。

密西根大學十日公布的調查也顯示，一月消費者對未來一年的通膨預期從上個月的二．八％上升至三．三％，對長期通膨的預期也上升至三．三％，創二○○八年以來最高水準。

美銀證券美國經濟學家巴維說，「降息週期已結束，而通膨仍高於目標，且有上升風險」，若聯準會偏好的核心個人消費支出指數（PCE）上升，或通膨預期再度升高，將有升息可能。

另，隨著美國總統當選人川普即將就任，美中地緣緊張升溫，中國股市已連續五個交易日下跌，導致備受關注的MSCI中國指數十日下跌一．五％，累計自去年十月七日以來已跌二十％，陷入熊市；滬深三百指數也跌一．三％，今年以來已跌逾五％。

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