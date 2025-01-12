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立院堅持砍2000億 台電累虧估增至5700億

2025/01/12 05:30

台電的財務預估及改善報告出爐，若沒補貼支持，且燃料成本、外購綠電支出與折舊費用「三高」下，依現行電價試算，到二○二七年底，台電的累積虧損將上看五七○○億元，淨值只剩五百億元。（記者林菁樺攝）台電的財務預估及改善報告出爐，若沒補貼支持，且燃料成本、外購綠電支出與折舊費用「三高」下，依現行電價試算，到二○二七年底，台電的累積虧損將上看五七○○億元，淨值只剩五百億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕政府去年追加預算一千億元，與今年中央政府總預算編列一千億元，合計二千億元要撥補台電，但立法院預算卡關中。台電的財務預估及改善報告出爐，若沒補貼支持，且燃料成本、外購綠電支出與折舊費用「三高」下，依現行電價試算，到二○二七年底，台電的累積虧損將上看五七○○億元，淨值只剩五百億元。

台電最糟的財務預估是未能拿到二千億元撥補，額外舉債後，每年利息就增加二十億到四十億元，到後年負債比高達九十八％，無法承受燃料波動風險，且籌資難、融資成本也高。

到後年負債比 恐達98％

台電提到，到去年底，公司債流通在外餘額高達五四○○多億元，是市場發債最多公司，市場飽和與投資人風險考量，投標意願縮減，未來若資金斷鏈，更會衝擊供電安全。若有二千億元支持，到二○二七年底，台電淨值還有二六○○億元，累虧可控制在三六○○億元，負債比約九十二％；降低舉債，台電可減少利息支出。

台電舉相關財務改善做法，包括資產重估、業外轉投資與國際燃料回落降低營運成本等，以及增加小額綠電銷售，未來還有分艙電價可擴大綠電銷售，加上房產持續活化等，淨收益約有六十億到九十一億元。

報告提到，除國際燃料外，中油天然氣也牽動台電財務，在「增氣減煤」趨勢下，中油氣價和台電財務會有更緊密關係，中油的統約氣價每立方公尺調降一元，台電即可省二百億元採購費，若明、後年氣價能降到十四元，台電單一年度有望損益兩平。

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