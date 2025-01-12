美商務部長雷蒙多：台積電美廠開始生產4奈米晶片

美國商務部長雷蒙多十日表示，台積電美國亞利桑那廠已開始為美國客戶生產先進的四奈米晶片，這是拜登政府振興美國半導體製造的重大里程碑。（路透檔案照）

拜登政府振興美國半導體製造重大里程

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部長雷蒙多十日接受路透訪問表示，台積電美國亞利桑那廠已開始為美國客戶生產先進的四奈米晶片，這是拜登政府振興美國半導體製造的重大里程碑。

良率與品質 與台灣不相上下

美國商務部去年十一月確定對台積電美國亞利桑那廠提供六十六億美元（約二一八五．四億台幣）補助。雷蒙多說，該廠已在近幾週開始生產，「這是我國史上首次在美國本土生產先進的四奈米晶片，在良率與品質上，美國勞工與台灣不相上下；這是一件大事，史無前例，在我國史上前所未見。之前許多人說，這件事不可能發生」。

請繼續往下閱讀...

台積電發言人十日拒絕發表評論。去年四月，台積電同意將原本的美國投資計畫增加二五○億美元（約八二七七．八億台幣）至六五○億美元（約二．一五兆台幣），以及在二○三○年之前於亞利桑那州增建第三座晶圓廠。

美國國會二○二二年通過規模五二七億美元（約一．七五兆台幣）的半導體製造與研究補貼計畫。美國商務部依該計畫，說服全球五家主要半導體製造公司在美國建廠。雷蒙多之前受訪表示，商務部必須說服台積電擴大其美國投資計畫，「這不是自然而然發生的，我們必須說服台積電，讓他們想要擴大計畫」。

報導指出，台積電將於二○二八年在亞利桑那州第二座廠生產全球最先進的二奈米製程技術；台積電也同意在亞利桑那廠使用其最先進的A16晶片製程技術。台積電並取得美國商務部包括最高五十億美元（約一六五五．六億台幣）的貸款優惠。

雷蒙多希望二○三○年之前，美國能生產二十％的全球先進邏輯晶片，在台積電亞利桑那廠開始生產之前，該比例為零。去年四月，美國商務部表示，台積電預計在二○二五年上半年，在其亞利桑那第一座廠開始量產四奈米晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法