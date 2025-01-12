看問題》美中衝突加劇 外企加速撤中

日本本田汽車去年7月宣布關閉廣州廠，武漢廠11月停產。（路透檔案照）

編譯盧永山／特譯

近年來包括美國、日本、德國、南韓等外國企業撤離中國或縮小中國業務的速度加快，並轉向東南亞、印度等國投資，除了因為美中衝突，還與中國經濟成長放緩所導致的消費低迷、中國生產成本上升、中國國安相關的管制趨嚴、中國本地企業的競爭加劇、全球供應鏈重組及中國排外情緒高漲等因素有關。

美、日、德、韓企 擴大關閉中廠、裁員

日本輪胎大廠普利司通二○二四年二月關閉瀋陽的工廠，裁員一二○○多人；美國軟體巨擘微軟五月宣布，位於中國的數百人研發團隊將全數轉移至美國；日本本田汽車七月宣布關閉廣州的工廠，武漢的工廠十一月停產。

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另，美國電腦巨擘IBM二○二四年八月宣布，將完全關閉在中國的研發業務，裁員上千人；日本電機製造商柯尼卡美能達（Konica Minolta）八月宣布，位於無錫的工廠今年將全面停產，預計裁員逾一三○○人。

美國科技巨擘思科（Cisco）二○二四年九月宣布，裁減大連廠員工三百人，大部分業務將轉移至印度或日本；德國福斯集團九月宣布，在南京生產Passat和Skoda車款的工廠，將於今年正式關閉。

野村資本市場研究所首席研究員關志雄表示，外資加速撤離中國或縮小業務的原因，包括中國經濟成長放緩，由二○一○年代的十％左右放緩至近年約五％。此外，自二○一八年以來，美國持續對中國發動貿易戰，不僅對中逾千項商品加徵高額關稅，高科技領域加強出口管制，也對美企在中國業務加以限制，導致美中脫鉤趨勢日益明顯。

生產成本上升、國安管制 世界工廠優勢不再

另，隨著中國勞動人口減少，工資成本逐年上升，中國做為世界工廠的優勢正在減弱；而中國近年來公布一系列有關資訊安全的法規，以加強國家安全，造成外企營運限制。

外資企業也面臨與中國本地企業的競爭加劇，以及中國排外情緒高漲等困境，尤其去年接連發生美國遊客遭攻擊以及日本小學生遇襲身亡事件，都讓外企覺得在中國投資日益艱難。

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