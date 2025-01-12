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電子五哥放眼非中市場 「中國加Ｎ」不停歇

2025/01/12 05:30

電子五哥因應全球「區域製造化」趨勢，加大力道投資美國、東南亞、印度等非中地區。圖為和碩參加印度移動大會（IMC）展場畫面。（和碩提供）電子五哥因應全球「區域製造化」趨勢，加大力道投資美國、東南亞、印度等非中地區。圖為和碩參加印度移動大會（IMC）展場畫面。（和碩提供）

記者方韋傑／專題報導

台股「電子五哥」近幾年因應全球「區域製造化」趨勢，逐漸將中國產能轉向僅供應當地內需市場，同步持續擴大其他海外代工版圖，相對提升台灣、歐美與東南亞地區的製造能量；進入二○二五年，台商供應鏈「中國加Ｎ」的產能布局步調將不會停歇。

區域製造化抬頭

多家台廠坦言，之所以尚未考慮完全將產線撤出中國，根本原因在於當地人口規模基數龐大，且西進以來累積的資產並非一時半刻能夠完全轉移，仍然必須與廠區所在地的中國各級政府「友好相處」，甚至挹注部分投資款項以換取信任。

在中產能點到為止 僅供當地內需

不過，台商供應鏈早感受到中國陷入通縮惡性循環，除了並未出現疫後報復性消費，還因官方政策失當引發通貨緊縮，造成消費降級，衝擊部分節慶檔期的銷售表現。

另，外資撤離中國已是大勢所趨，讓原本逐漸流失低廉勞力紅利的中國，面臨居高不下的失業率，更強化台廠「點到為止」的決心。

廣達赴美 緯創前進美越、印度

二○二五年全球科技產業焦點仍是AI（人工智慧）伺服器與相關應用，主要民主國家經濟體持續在「排除紅鏈」原則上追求AI主權，美國市場又有四大雲端服務供應商的強勁需求，成為台廠布局的重中之重。

電子五哥中的廣達，自二○二一年以來至少在美國累計投資十三．七二億美元（約四五一．七六億台幣），光二○二四年金額就占近九成；緯創去年也在美國、印度、越南累計投入超過三十二億台幣，除了建設AI伺服器產線，還包括規劃個人電腦以及顯示器的新生產據點。

和碩仁寶英業達 強化雙印、越墨

和碩、仁寶因應AI領域所需，除了分別強化印尼、越南、墨西哥製造業務，也正在縝密規劃揮軍印度網通、筆電市場，同時擴大墨西哥車用接單動能；伺服器主板龍頭廠英業達則在通吃美中AI伺服器商機的同時，逐步增加越南的消費性電子代工能量。

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