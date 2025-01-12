中砸錢扶植紅供鏈 搶奪台PCB王座

中國PCB業者挾官方補貼下積極擴張，擅長流血殺價搶市占，台商競爭壓力一直不輕。（路透示意圖）

記者卓怡君／專題報導

在政策扶植下，中國PCB紅色供應鏈持續壯大。根據台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科所最新報告指出，二○二四年中資PCB產業將快速成長至二六七．九億美元，全球市占率將提升至三十二．八％，中國即將躍為全球PCB產值最大國家，超越原本排名全球第一大的台商PCB。

台廠衝刺高階市場自救

台商PCB主要客戶與終端產品定位朝中高階發展，與流血殺價的中資PCB有所區別，面對中企緊追在後，只能朝高階與利基型方向發展。然而，台商PCB業者坦言，中國PCB業者積極擴張，擅長流血殺價搶市占，尤其在當地政府的扶助下，技術也逐年提升，台商競爭壓力一直不輕。

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TPCA與工研院產科所的「二○二四中國大陸PCB產業動態觀測」報告指出，二○二三年中資PCB產業的全球市占率約三十．五％，產值達二二九．八億美元，位居全球第二；產品類別以多層板（三十九．三％）、HDI板（二十七．八％）及軟板（二十四．二％）為主。應用領域方面，通訊（二十八．九％）為最大市場，隨後是汽車（二十六．九％）、電腦（二十三．八％）及消費性電子（十二．一％）等。

TPCA表示，台商與中資廠商的產品結構雖相近，但主要客戶與終端產品定位仍有所區別，面對新競爭局勢，台商須審時度勢，強化技術創新與產品升級，增強在國際市場的競爭力。

TPCA分析，從去年前三季台廠PCB整體表現觀察，在地緣政治與同業競爭的複雜局勢下，雖然主流終端產品銷量成長趨緩，壓抑整體產值增長，但仍有成長動能集中於少數應用產品，台廠已在高階市場展現實力；面對未來中國業者的勢力擴張，更加凸顯台灣PCB產業鏈轉型的重要性，需要上下游通力合作，共同打造台廠下一個黃金時代。

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