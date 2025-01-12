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PCB產業「中國減一」 景碩賣蘇州廠吹號角

2025/01/12 05:30

面對國際大客戶紛紛要求非中國生產，加上中廠砍價競爭，台商PCB業者將部分產能移到東南亞；IC載板大廠景碩去年底更宣布出售蘇州兩座廠，生產基地集中在台灣。（資料照，記者卓怡君攝）面對國際大客戶紛紛要求非中國生產，加上中廠砍價競爭，台商PCB業者將部分產能移到東南亞；IC載板大廠景碩去年底更宣布出售蘇州兩座廠，生產基地集中在台灣。（資料照，記者卓怡君攝）

記者卓怡君／專題報導

台商PCB（印刷電路板）業者過去仰賴中國做為生產基地，但隨著美中貿易戰升溫以及中國PCB紅色供應鏈崛起，台商PCB在中國生產優勢不再。面對國際大客戶紛紛要求非中國生產，加上中資PCB業者瘋狂砍價，台商PCB業者幾年前展開「中國加一」策略，將部分產能移到東南亞；IC載板大廠景碩二○二四年底更宣布出售旗下蘇州PCB廠百碩一○○％股權以及蘇州載板廠統碩八十．五％持股，未來景碩生產基地全在台灣，為台商PCB廠吹起「中國減一」號角。

中廠砍價競爭＋客戶要求「非中國生產」

其實，早在三年前，半導體後端的封測廠已拉開「中國減一」序幕，日月光投控旗下矽品在二○二○年開出首槍，日月光、力成、南茂、菱生等台廠近幾年陸續處分中國生產基地，美企威騰、韓國SFA半導體也在二○二四年出售中國廠。

景碩出售百碩100％股權、統碩8成持股 生產基地集中在台灣

台商封測廠遇上的兩難，PCB業者也碰上。景碩二○二四年底突公告出售旗下蘇州BT載板廠統碩八十．五％持股與一○○％百碩持股予Cornucopia Investment Advisory and Management Partners Inc.，總交易金額約八十二．一九億台幣，目前此案仍待主管單位同意後進行。

百碩原本是景碩在中國的PCB子公司，隨著景碩轉型到載板發展，百碩已在數年前關廠停產，僅留下土地與廠房。而統碩主要生產記憶體相關載板，為優化資產配置，景碩決定處分蘇州兩座廠後，生產基地集中在台灣；同時配合客戶需求，景碩也持續在東南亞尋找適合的生產基地。

台廠：前進東南亞生產已是趨勢

台灣PCB業者表示，過去在中國生產是時勢所趨，中國曾是全球工廠，主要考量生產成本低，且經過長年發展，電子產業供應鏈完整。但隨著美中貿易戰開打，國際客戶要求在中國以外生產，來自客戶的壓力越來越大，除了提高台灣生產比重之外，前進泰國、越南等東南亞地區生產已是趨勢所在。在客戶要求之下，降低中國生產比重勢不可當，就連中資PCB也趕往東南亞設廠，未來隨著東南亞PCB供應鏈聚落成熟，中國將不再是PCB生產重心。

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