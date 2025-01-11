美晶片禁令擴及16奈米》台積電早被告知 影響有限

美晶片禁令擴及16奈米，市場傳出美國商務部部長雷蒙多去年底召見台積電董事長魏哲家就已告知此事。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳、編譯魏國金／綜合報導〕美國現任總統拜登擬宣布新規，對半導體製程技術管制從七奈米擴及十六奈米成熟製程。據透露，美國商務部部長雷蒙多去年底召見台積電董事長魏哲家就已告知此事，且十六奈米製程二○二四年占台積電營收比重不到一成，業界估影響有限。

美方去年底就面告魏哲家

外媒報導，拜登政府擬將AI（人工智慧）晶片的銷售限制，擴大到全球多數地區，以控管AI技術流入特定國家；台灣、日本、南韓、歐洲等第一級的美國盟友，可繼續無限制取得美國晶片，中國與俄羅斯等敵對國家列第三級，無法進口先進晶片，東南亞、中東等列第二級國家，取得總晶片算力將遭限制，避免AI晶片轉道流入中俄。

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16奈米占台積營收不到一成

半導體業界傳出，去年底美國商務部部長雷蒙多已召見魏哲家，告知製程技術管制範圍將從七奈米先進製程擴及到較成熟的十六奈米，台積電早有心理準備與評估因應之道。

業界認為，台積電主力在七奈米、五奈米與三奈米等先進製程，十六奈米製程已降到營收占比的八至九％，若考量出口中國客戶部分將更少，對台積電營運衝擊有待觀察、但應屬有限。台積電下週十六日法說會前緘默期，不回應業界傳言。

晶片涉流向華為

台積電終止星國PowerAIR合作

另南華早報報導，台積電進行客戶審查時，發現總部設在新加坡的PowerAIR公司，可能違反美國出口管制，將台積電晶片流向華為，已停止雙方合作關係；PowerAIR恐將是繼中企算能科技（Sophgo）後，第二家捲入華為AI晶片案的案例。

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