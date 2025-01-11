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穩定獲利才增資 中鋼工會願挺台智電

2025/01/11 05:30

中鋼工會表態，兩條件下支持中鋼參與台智電。（資料照，記者洪臣宏攝）中鋼工會表態，兩條件下支持中鋼參與台智電。（資料照，記者洪臣宏攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕泛官股售電平台的台灣智慧電能公司（台智電）話題延燒，中鋼企業工會理事長陳春生昨聲明表示，工會立場為「符合兩條件」情況下，包括持股比例不超過十二．五％，並有穩定獲利才能參與後續增資，才會支持中鋼參與投資綠電平台。

中鋼近萬名員工均加入中鋼企業工會；工會表示，兩條件一是中鋼的投資持股比例不得超過十二．五％，並保證可自平台取得一定比例綠電，協助達成淨零碳排目標；二是除非平台已營運並有穩定獲利，否則為嚴控財務風險，工會堅決反對公司參與後續增資。

陳春生說明，中鋼持股台智電十二．五％，未來每年可分配約一億度綠電，而中鋼未來需求約五．八億度，以每度五．五元計算，每年金額約五．五億元，非部分媒體誇大的五五○○億元。

陳春生又指出，目前工業用電每度約四元，兩者價差一．五元，每年一億度，差額約一．五億元，且工業用電價自二○二二至二○二四年累積漲幅已經高達六十五％，逐年調升趨勢明顯，與綠電價差日趨縮小，相對也可以抵減部分碳費支出。

針對近日經濟部長郭智輝於立法院公開保證「台智電經營絕對盈餘獲利」說法；工會表示，將持續監督政府信守承諾確實履行，如若不然，為維護公司以及員工的權益，屆時不排除發動抗爭行動。

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