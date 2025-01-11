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焦點人物》快樂經長往前衝 去留非他決定

2025/01/11 05:30

經濟部昨舉行年度記者會，產業出身的經長郭智輝自稱是快樂部長，坦言「去留不是他決定」，只能努力達標。（記者叢昌瑾攝）經濟部昨舉行年度記者會，產業出身的經長郭智輝自稱是快樂部長，坦言「去留不是他決定」，只能努力達標。（記者叢昌瑾攝）

記者林菁樺／特稿

經濟部昨舉行年度記者會，產業出身的經長郭智輝（右）準備18頁年終報告，聚焦外商投資、能源發展到人才政策，吸引台美日韓等超過30家媒體參加。（記者叢昌瑾攝）經濟部昨舉行年度記者會，產業出身的經長郭智輝（右）準備18頁年終報告，聚焦外商投資、能源發展到人才政策，吸引台美日韓等超過30家媒體參加。（記者叢昌瑾攝）

經濟部昨舉行年度記者會，是部長郭智輝上任近八個月以來的第二場大型說明會，吸引了台美日韓等超過二、三十家媒體參加。他自稱是快樂部長，因私人企業往前衝、但是公家機關講求安全穩健，他已經逐漸「適應」環境。但被問及離岸風電國產化政策轉彎，他卻不像以往霸氣，坦言「去留不是他決定」，只能努力達標；透露他的確已適應公家文化，任何事情都不該直白到沒有迴旋空間。

郭部長的年終報告羅列十八頁，聚焦外商投資、能源發展到人才政策等，民間企業出身的他，口條台風原就穩健，加上又有事先準備，表現不算差，國內外媒體考題逼近三十題，他輪番答題超過九十分鐘，整場下來快要二小時，招商引資、川普二．○等，可說是信手拈來且對答如流。

但當談到一連串的核電、非核家園到離岸風電等議題，或許觸及核電「敏感神經」，加上他之前快人快語、常出現兩面不討好的難堪，加上掌管能源的次長連錦漳因公務先行離席，郭部長乾脆指定「執行政策」任務的台電來回答，「專業問題交給專業回答」，透露出他已是吃一次虧、學一次乖。

經濟部歷任部長都是行程滿檔跑透透，郭智輝笑答，自己是快樂部長，來到經濟部，跟他過去五十年的工作經驗完全不同，私人企業往前衝、但公家機關講求安全穩健，他已逐漸「適應」環境。

而面對離岸風電國產化政策失敗等難題，他也不像以往霸氣，不僅先離題擔心起光電目標落後，也改口稱「去留不是他決定」，只能努力達標；透露出行事風格一向直白且無辜惹議的郭部長，越來越適應公家機關文化了。

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