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水價評估報告 經長︰拚3個月出爐

2025/01/11 05:30

經濟部昨舉行年度記者會，產業出身的經長郭智輝（右）準備18頁年終報告，聚焦外商投資、能源發展到人才政策，吸引台美日韓等超過30家媒體參加。（記者叢昌瑾攝）經濟部昨舉行年度記者會，產業出身的經長郭智輝（右）準備18頁年終報告，聚焦外商投資、能源發展到人才政策，吸引台美日韓等超過30家媒體參加。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕行政院要求經濟部檢討水價方案，經長郭智輝昨表示，水價長達三十一年未調整，且台灣的水價非常低，成本卻越來越高，目標三個月內提出檢討報告，但傾向水價分級銷售，一般民生會維持；他更強調，不是立刻要調漲水價。

經濟部年度記者會，產業出身的經長郭智輝（右）準備18頁年終報告，聚焦外商投資、能源發展到人才政策，吸引台美日韓等超過30家媒體參加。（記者叢昌瑾攝）經濟部年度記者會，產業出身的經長郭智輝（右）準備18頁年終報告，聚焦外商投資、能源發展到人才政策，吸引台美日韓等超過30家媒體參加。（記者叢昌瑾攝）

31年未調整 全球最便宜國之一

行政院長卓榮泰日前表示，國家與民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討。郭智輝昨於年終記者會上表示，國內已三十一年未調整水價，且台灣水價是全球最便宜國家之一，而目前的成本卻越來越高。

他說明，國內的自來水普及率已經高達九十五％，但普及率越高成本越貴；他舉例，一噸水為一千公升，若是一公升的礦泉水，以一瓶二十元來算，就可賣二萬元。

前提「一般用水戶維持」 朝用水大戶增收、分級銷售評估

郭智輝強調，經濟部也不是馬上就要調水價，但也透露建議方向將是「一般用水戶維持」，用水量高的用水大戶再增加水費，也可進行分級銷售，例如法國等先進國家都有依照用水量、水質差異分級做法，但細節還是要計算模擬。

台電累虧4200億 盼立院同意撥補

另外，談到台電預算補貼高達二千億元還卡關在立法院，郭智輝重申，若不同意就是台電負債會高懸，除了舉債沒有太好的方法，去年台電的累虧估計會來到四二○○億元，確實無法單靠台電努力，經濟部會努力請立法院了解。

對於預算補貼若未到手，是否連帶影響到民生電價；郭智輝表示，電價非經濟部決定，還是交由電價審議會討論。

反映進口成本 盼合理調整國內油氣價格

至於台灣中油部分，經濟部也盼能合理調整國內油氣價格，以反映進口成本；郭智輝鬆口，若中油營運狀況持續惡化，也是需向政府爭取財務支持。

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