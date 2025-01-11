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美12月新增就業超強勁 Fed一月降息提前關門

2025/01/11 05:30

美國十二月新增非農就業數據超強勁，市場預期Fed一月底例會降息可能性已提前關門，澆熄市場對降息期待，美股道瓊指數昨開盤大跌。（彭博檔案照）美國十二月新增非農就業數據超強勁，市場預期Fed一月底例會降息可能性已提前關門，澆熄市場對降息期待，美股道瓊指數昨開盤大跌。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，去年十二月新增非農就業人口二十五．六萬人，從十一月的二十一．二萬人上升，並遠高於經濟學家預測的十六萬人，失業率四．一％，意外低於預期及十一月的四．二％，市場預期聯準會（Fed）一月底例會降息可能性已提前關門。

儘管二○二四年美國就業市場不穩定，有時出現是否即將陷入衰退的疑問，但每個月皆呈現就業成長；隨著聯準會思考接下來的貨幣政策之際，二○二四年最後兩個月數據顯示，美國勞動市場仍然超乎預期強勁。

十二月時薪成長月增○．三％，雖低於十一月的○．四％，但符合預期；年增三．九％，從十一月的四％下滑且低於預期，顯示薪資通膨至少在物價通膨上的重要性已下降；每週平均工時穩定維持在三十四．三小時。

同時，勞動參與率六十二．五％，與十一月持平，包含找不到合適工作而停止求職的怯志者（discouraged worker）以及兼職勞工，就業不足率降至七．五％，較十一月下降○．二個百分點，並創下二○二四年六月以來最低點。

3月降息機率也降低

華爾街日報報導，這是美國勞動市場已從去年年中陷入疲軟中恢復，甚至出現強勁動能的最新跡象。該就業報告也為聯準會將於本月二十八、二十九日政策會議的降息行動提前關上大門，同時也降低三月降息的機率。

對於未來的降息步伐，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）說，「必須非常謹慎耐心，並高度依賴經濟展望」。富國銀行首席經濟學家布萊森（Jay Bryson）說，該就業報告顯示美國勞動市場的穩健，「這是很傑出的一年，現在的勞動市場比二○二三年更加平衡」。

這份強勁的就業報告，澆息了市場對降息的期待，美股道瓊指數昨開盤下跌二六五點，那斯達克指數下跌二二三點，標普五○○與費城半導體指數分別下跌○．八％與一．九六％。

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