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連8個月 薪資成長追過通膨

2025/01/11 05:30

主計總處昨公布二○二四年一至十一月總薪資六萬九八五元、年增四．二二％；剔除物價因素後，實質總薪資年增一．九九％。（資料照）主計總處昨公布二○二四年一至十一月總薪資六萬九八五元、年增四．二二％；剔除物價因素後，實質總薪資年增一．九九％。（資料照）

去年前11月實質總薪資年增1.99％ 增幅6年最大

〔記者陳梅英／台北報導〕薪資成長追過通膨！主計總處昨公布二○二四年一至十一月總薪資六萬九八五元、年增四．二二％；剔除物價因素後，二○二四年一至十一月實質總薪資年增一．九九％，為近六年最大增幅，從去年四月以來已連八月薪資成長速度追過通膨。

主計總處調查，去年一至十一月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬六四○一元、年增二．七五％，經常性薪資中位數三萬七二三○元、年增三．二七％；加計非經常性薪資（獎金、加班費等）後，總薪資平均六萬九八五元、年增四．二二％。

扣除物價漲幅後，去年一至十一月實質經常性薪資為四萬三○七六元、年增○．五五％，增幅為四年最大；實質總薪資五萬六六一四元、年增一．九九％，為六年來最大增幅。主計總處副處長譚文玲說明，因廠商調薪及增加發放獎金，使得薪資成長速度超過通膨。

另去年一至十一月受僱員工平均八四五．三萬人、年增三．一萬人，其中工業部門續減○．五六％、服務部門增加一．○二％；就各行業別觀察，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增一．六萬人及一．一萬人最多，製造業則年減二．九萬人。

從加班工時來看，去年十一月製造業與電子零組件業加班工時分別為十七．四小時與二十六．二小時，分別為八年與四十四年次高，皆僅次於去年十月。

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