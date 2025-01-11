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「官我什麼事」專訪》全聯3億捐款惹議 公平會委員洪財隆：立委誤解太沉重

2025/01/11 05:30

公平會委員洪財隆接受本報「官我什麼事」影音節目專訪指出，全聯結合案中有關允諾每年捐款一定金額投入公益，原就在其「附加承諾」中，他只是建議可擴及贊助體育或棋藝等活動，該案也是經過合議制的過半數委員同意。（記者陳宇睿攝）公平會委員洪財隆接受本報「官我什麼事」影音節目專訪指出，全聯結合案中有關允諾每年捐款一定金額投入公益，原就在其「附加承諾」中，他只是建議可擴及贊助體育或棋藝等活動，該案也是經過合議制的過半數委員同意。（記者陳宇睿攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕立法院將排審公平委員會人事案，因高通訴訟和解案、全聯大潤發結合案遭誤解，公平會委員洪財隆成為在野黨立委抨擊焦點。洪財隆接受本報「官我什麼事」影音節目專訪中澄清，全聯結合案中有關允諾每年捐款一定金額投入公益，原就在其「附加承諾」中，他只是建議可擴及贊助體育或棋藝等活動，該案也是經過合議制的過半數委員同意，且每年三億元的公益捐贈中也僅約五百萬元投入體育或棋藝等贊助，「部分立委的誤解，對我而言太過於沉重！」

贊助擴及體育或棋藝 逾半數委員同意

公平會是在二○二二年七月決議通過全聯大潤發結合案，不禁止其結合，但提出七項「附加負擔」條件 ，包括全聯應確實履行主動提出之承諾，不得任意調漲價格等，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」，即保障消費者、供應商不因結合案而影響其合理權益。

洪財隆解釋，有關部分立委質疑的未來三年每年捐款三億元部分，是全聯為了爭取結合案通過而提出的「附加承諾」、並未在七項「附加負擔」內。

洪財隆說，原本全聯允諾是一到二億元，但審議會中，他建議既然全聯展現誠意願加碼投入公益，為何不擴及贊助體育或棋藝等活動？金額才增加到三億元，且這項「附加承諾」並未限制全聯該怎麼分配公益投入金額，最終每年三億元的公益捐款中，也僅約五百萬元是贊助體育或棋藝活動，部分立委應該是誤解，這對他個人而言、是太過於沉重了！

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