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飆股幕後》訂單穿透2026年 聖暉逼近400大關

2025/01/11 05:30

聖暉股價2年多來大漲3.3倍。（聖暉提供）聖暉股價2年多來大漲3.3倍。（聖暉提供）

記者洪友芳／特稿

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨盤中股價一度來到399元、逼近400元大關，創下掛牌來新天價，最後收395.5元，上漲10元、漲幅2.59%，但成交量僅995張。從去年12月初以來，在外資青睞下，聖暉*股價漲幅26%，若拉長時間來看，聖暉*股價從2022年9月面額變更為5元後，一路大漲小回盤堅向上，從最低的91元起漲，2年多來大漲3.3倍。

台灣與東南亞 訂單成長最顯著

聖暉*因進入年底認列工程營收旺季，前天公布的去年12月營收36.8億元，月增18%、年增55%，續創歷年單月新高；第四季營收達95億元，季增25%、年增43%，也創歷年單季新高；全年營收達302.5億元、年增21%，突破300億元大關，創歷年新高紀錄。

聖暉*主要受惠深耕多產業、多區域及多工種策略有成，半導體、電子零組件等產業加速推動「N+1」生產基地建置計畫，帶動去年下半年無塵室及機電整合工程施作進度認列增長，尤以台灣、東南亞地區訂單認列成長最為顯著，推升聖暉*12月、第四季及全年營收締造歷史新高。

展望未來營運，聖暉*仍樂觀看待，估計在手訂單能見度已達2026年，尤其近年來承接日月光投控（3707）旗下矽品擴產廠務工程共逾百億元。聖暉*表示，未來將持續靈活應對各產業與多區域專案需求，保持營運動能；此外，也持續擴大海外市場業務，看好東南亞地區需求熱度將延續，有助開創更多成長契機。

從籌碼面看，12月外資買超聖暉*達1.43萬張，投信則賣超1.17萬張，呈現土洋對作，自營商也小買177張。

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