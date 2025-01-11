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飆股幕後》AOC美系客戶去中化 聯鈞9個月飆4.39倍

2025/01/11 05:30

（取自官網）（取自官網）

記者王憶紅／特稿

光通訊廠聯鈞（3450）是過去半年多來的大飆股，昨日盤中股價一度衝高到330.5元，創下歷史新高價，終場以上漲2.5元的314.5元作收，累計一週來漲幅10.93%，而從去年4月下旬低點的58.3元計算，漲幅則高達4.39倍。

觀察法人動向，過去一週，外資合計買超4503張、投信買超3310張，若從去年4月起漲點計算，外資買超約2.5萬張、投信買超約2萬張，兩大法人推升聯鈞股價走高。

2大客戶加持 去年營收增4成

聯鈞在兩大客戶的400G產品出貨貢獻下，去年12月營收8.25億元、創歷史次高，累計去年營收75.68億元、年增40.16%，創8年新高、歷史次高。聯鈞去年11月每股稅後盈餘（EPS）0.63元，而前三季EPS僅1.82元。

法人看好聯鈞2025年成長力道。法人指出，聯鈞今年主要成長動能來自於AOC（主動式光纖模組）產品與雷射封裝業務；其中，AOC受惠美系客戶去中化，且在擴充產能下，出貨量將明顯增加，而雷射封裝業務也因AI相關應用驅動需求提升，預估全年營收、獲利可期。

聯鈞的AOC產品，主要由轉投資之子公司源傑科技出貨給北美大型雲平台業者。聯鈞目前AOC產品以400G為主，在客戶拉貨動能強勁下，積極擴充產能，預期AOC產品今年第二季單月出貨可達8萬條以上，較去年同期1萬條明顯增加；而800G AOC則可望在下半年開始出貨，挹注業績表現。

在雷射封裝業務方面，受惠美系光通訊領導廠商積極發展AI，驅動VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）與EML（電吸收調變雷射器）相關的封裝及測試需求，月出貨量可望從去年單月70~80萬顆，進一步提高到100萬顆以上。法人也指出，聯鈞正在開發共同封裝光學元件CPO解決方案，看好未來成長力道。

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